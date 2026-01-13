解除IUU“黄牌”警告：南部地区7个省市配合打击非法出入境行为

会议在当前预防和打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞工作继续被政府、公安部及各地方确定为一项长期重点整治任务并与保护海洋岛屿主权、维护国家形象以及推动越南渔业可持续发展的要求紧密结合的背景下举行的。

据相关报告显示，自2025年5月以来，南部地区7个省市共发现14起渔船进入外国海域非法捕捞案件，其涉嫌中介、组织他人非法出入境从事非法捕捞活动。职能力量已对其中8起案件立案侦查、提起公诉并依法审理；另有1起案件正调查、核实和处理进程中。

值得注意的是，各地方公安机关已主动拓展调查范围，查清许多涉及水产品原料来源认证、渔船登记、质检、作业许可发放等方面的违法行为，有效堵塞了海上捕捞活动中易被利用的“漏洞”。

除了开展打击和查处非法违规行为之外，各省市公安机关还同当地职能力量密切配合，加大打击IUU相关法律规定的普法教育力度，动员渔民严格遵守渔业捕捞规定，不侵入外国海域，不参与或帮助中介、组织非法出入境分子为虎作伥等。

此外，各地方公安机关也当好参谋助手，助力党委和政府及时解决关于渔民生计、转产转业扶持政策和生活稳定等问题，从而凝聚社会共识，为有效落实解除IUU“黄牌”警告任务奠定了重要基础。

林同省公安厅厅长张明当少将强调，今后，各省市公安机关将继续加强协作，增进信息互换，集中力量全力打击并严格处置中介、组织他人非法出入境进入外国海域进行非法捕捞活动的违法犯罪分子；与整个政治体系一道解除IUU“黄牌”警告，切实保护渔业资源，拓展越南水产品在欧洲及国际市场的消费渠道，逐步提升人民群众的物质和精神生活水平等。（完）