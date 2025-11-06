解除IUU“黄牌”警告：加强侵犯国外海域渔船的检查和管理工作

金瓯省人民委员会主席最近指示，继续在全省范围内开展打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞的高峰月行动，凝聚全体力量，尤其是基层力量，加强辖区管理、宣传引导、监测监督，并及时制止渔船违反外国海域规定的行为。

金瓯省人民委员会主席要求，在捕捞水产品溯源系统（eCDT）确认工作中，应将不符合要求的渔港从电子溯源系统认证名单中剔除，以确保捕捞水产品的来源得到透明、合法的管理与认证。与此同时，要对具备条件的私人渔港、私人渔港的渔业捕捞产量等进行统计；并加强业务培训，不断提升渔港管理干部的能力与专业水平。

在渔船管理方面，金瓯省将继续排查、建立名单并对不具备作业条件的渔船进行分类管理，特别要对违规进入外国海域的渔船船长和船员进行严格排查，并依法处理。

目前，金瓯省渔港的信息技术基础设施已能够满足支持渔民在eCDT系统上更新数据和填写电子渔业捕捞日志的要求。确保所有最大长度在15米及以上、从事渔业捕捞的渔船在本省各渔港离港、进港时均通过eCDT系统办理。

此外，水产品溯源工作也在eCDT系统上落实，从渔船离港到签发捕捞水产品原产地证明（CC）全过程均实现了电子化管理。

金瓯省将打击IUU捕捞确定为一项重要而长期的政治任务。该省将继续重点开展对违规渔船、高风险渔船以及转卖至省外但尚未办理手续的渔船的全面排查、追溯、处理和数字化管理；同时指导并协助渔民依法办理许可证延期及渔船转卖手续等。（完）