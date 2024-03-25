解除IUU“黄牌”警告：加大宣传力度严惩违法违规行为

坚江省人民委员会主席、省打击IUU指导委员会主任林明成要求坚江省信息与传媒厅、电视广播电台等新闻媒体配合，大力推进宣传力度，切实提高船主、船长的执法意识，在渔场作业时不得违法IUU捕捞，携手解除欧盟委员会（EC）对越南渔业发出的“黄牌”警告。



2023年和2024年前几个月，坚江省打击IUU指导委员会组织工作组走访了被外国有关力量逮捕的船东，宣传、动员120多名船东签署不在国外海域捕捞的承诺书。该省还再次印发了1万封请愿书，要求渔民遵守EC建议，依法捕捞。



与此同时，各部门和地方为近3万名渔民、船东、船长组织了400多个法律宣传教育活动，发放宣传单22766张。2024年初至今，全省无出现渔民渔船违规行为。



目前，坚江省正在检查，建立管理渔船的信息渠道，确保掌握渔船数量、登记、检验、转让、船舶监控系统安装等情况。



据坚江省打击IUU指导委员会，该省将严格按照规定，坚决不让不具备条件的渔船出海捕捞，指导各船东登记、注册、颁发许可证并将全部渔船数据更新到国家渔业数据库中。



据坚江省农业与农村发展厅，目前该省拥有捕捞许可证的渔船占渔船总数的95.5%，安装船舶监控系统的渔船比例达到99.3%。（完）