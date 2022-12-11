解除IUU黄牌警告：前江省加大宣传力度提高渔民执法意识

2022年，为了预防打击、减少和消除“非法、不报告和无管制”（IUU）捕鱼行为，坚江省有关部门多措并举，其中，重点加大宣传力度 提高渔民执法意识。

据前江省渔业分局的评价，IUU预防打击宣传工作效果显著。通过宣传倡导，船东、渔船和渔民的意识明显增强，涉嫌违反IUU的远洋渔船数量有所减少。从而，有助于减少和消除前江省渔船和渔民违反 IUU 行为。 2022年，前江省无非法、不报告和不受管制捕捞活动的渔船。

前江省渔业分局局长阮仲虽表示，为了预防、减少和消除违反IUU的渔船，该单位已多措并举，其中包括宣传，呼吁名录上的渔船避免侵犯外国海域捕鱼。对于靠近海域分界线的渔船，省农业与农村发展厅监督小组呼吁杜绝违规行为，并责成当地政府要求船东承诺不再违规。同时，提醒关闭巡航监控设备的渔船绝不再犯。

此外，前江省农业与农村发展厅与省边防部队和有关部门密切配合，宣传和呼吁船东和渔民严格遵守越南、国际和重要渔业国家关于渔业捕捞的法律规定。

前江省边防部队旗下的各边防哨所与有关机构配合，为有关组织和个人举行关于越南、国际和重要渔业国家法律规定的宣传和培训活动。

与此同时，当地政府还对从事海上捕捞的渔民加强关于预防打击IUU捕捞活动的宣传工作。

前江省农业与农村发展厅称，截至11月30日，全省共858艘渔船上安装了巡航监控设备。

今后，前江省有关部门将继续密切监控公海，特别是靠近海域分界线的渔船航行情况，以及时发现并发出警告，有效防止渔船违反IUU，促进渔业可持续和专业化发展。（完）