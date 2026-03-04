解除IUU“黄牌”警告：乂安省集中管控渔船进出港

截至2026年2月底，乂安省打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞工作仍暴露出一些不足，主要集中在通过电子渔获溯源系统进行的渔船港口联控环节，以及进出港渔船的检查、监督工作尚未同步。针对这一现状，乂安省人民委员会要求各厅局、部门及沿海乡坊政府抓紧集中指导，坚决部署核心紧迫事项，以早日克服上述存在不足。



据此，乂安省边防部队指挥部配合农业与环境部门查明原因，并拿出彻底解决方案，处理涉及进出港渔船数量的数据差异问题。在此基础上，确保所有经各边防屯、站出港从事捕捞活动的渔船，都必须按规定持有渔港的离港确认，尤其是船长12米及以上的渔船群体。



在加强证件管控的同时，各沿海边防屯、站有责任要求船主、船长在eCDT系统上完成进出港手续；对不具备作业条件的渔船坚决不予放行，如：未完善法律手续、未按规定标记或喷涂船号、未保持航行监控设备信号等。同时，乂安省也将对负有任务责任但导致违规渔船仍出海作业的干部、单位严肃问责。



农业与环境部门牵头，协调省边防部队指挥部，继续加大宣传力度，指导船主、船长在eCDT系统上办理进出港手续，并按规定实施电子捕捞日志。此外，农业与环境部门加强检查沿海各地航行监控设备失联渔船案卷处理情况，及时纠正出现的不足和局限。



对于沿海各乡坊政府，加强与职能部门配合，宣传、提醒并要求船主、船长到指定渔港办理进港手续，确保符合流程和规定。（完）