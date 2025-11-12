新闻
解除IUU“黄牌”警告：严厉查处渔业捕捞违规行为
在地方政府的配合下，宁平省边防部队指挥部已要求各单位加强力量与装备，开展巡逻和监管，防止IUU捕捞行为，杜绝手续不齐全或未安装必要设备的渔船出海作业，对故意违规者依法严惩。
宁平省公安厅与有关部门协调配合，全面清查、统计并更新全省渔船信息，落实政府总理的指示。乡级公安力量让794名船主签订了“不参与IUU捕捞”的承诺书，同时核实失去渔船监控系统（VMS）连接的船只名单。
省渔业与渔政分局每日监控失联时间少于6小时的渔船名单，以及在合法捕捞区边界附近作业的船只，以及时通知、联系并直接与船主沟通，指导他们守法捕捞、维护其合法权益。
宁平省共有1850余艘渔船，其中船长15米以上的有589艘（占31.8%）。目前，全省渔船已全部登记、编号并标识规范；589艘15米以上渔船中，586艘已安装VMS设备，完成率达99.49%。
宁平省渔业与渔政分局局长黄孟河表示，目前全省渔船管理工作得到严格执行，确保渔业船只按照正确方向和许可限额发展。
在打击IUU捕捞高峰月行动计划，宁平省人民委员会要求省农业与环境厅定期审查并更新渔船数据，接入国家渔业数据库系统（VNFishbase）。截至10月26日，全省所有1361艘长达6米以上的渔船已全部登记并录入国家渔业数据库。
据职能机关最新通报，目前宁平省无渔船在外国海域从事非法捕捞，也未发现有案件涉及组织渔船、渔民到外国海域非法捕捞，或非法转让、运输VMS设备等行为。
自2025年初至10月23日，全省水产捕捞总产量预计达58263吨，完成年度计划的82.96%；其中，海洋捕捞52165吨，内陆捕捞6098吨。（完）