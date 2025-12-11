解除 IUU “黄牌警告”：胡志明市完成全部任务

胡志明市农业与环境局称，该市正在继续以同步有力的举措推进打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞活动。尽管已取得多项重要成果，但仍面临诸多困难与挑战，有待在今后进一步加以破解。



具体为，胡志明市已完成政府总理和打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）国家指导委员会交办的全部19项任务。其中，船队管控、捕捞许可、安装航程监控设备（VMS）、渔船出入港管理，以及通过电子追溯系统（eCDT）进行水产品溯源等重点工作均得到同步、规范推进。



截至 12 月 9 日，该市现有渔船数量4475 艘，已完成登记并更新信息至 VNFishbase 系统的达 100%。其中 4268 艘获得捕捞许可（占 95.37%），其余 207 艘不符合条件的渔船则被严格管理，仅允许在本地停泊、不得出海作业。这一控制措施从源头上有效遏制了 IUU 违规风险的产生。



目前，全市所有长度在 15 米以上的渔船均已安装 VMS，实现 24 小时不间断监控。电子溯源系统 eCDT 已在 全部符合条件的渔港投入运行，成为签发水产品来源确认书（SC）和证明书（CC）的依据。与此同时，IUU 防控法律宣传也通过多种创新方式持续加强。



然而，胡志明市在打击 IUU 捕捞方面仍面临不少困难。值得注意的是，该市有相当数量的渔船和渔民在外省作业。由于尚未形成地方间数据共享、互联互通的机制，导致宣传、管理、检查和处理违规行为时存在诸多障碍。



此外，胡志明市农业与环境局建议政府指示沿海各省、市加强对外省渔船在当地停泊和作业情况的检查和监管，并在渔船靠港时及时核查、处理存在航程监控信号中断等违规行为。（完）



