解除欧盟委员会IUU黄牌警告: 重点控制非法进入外国海域的渔船

欧盟委员会监察团重点关注欧盟委员会向越南所提出关于 IUU 的各项劝告的落实情况。 其中，重点控制非法进入外国海域的渔船；监视和监视工作控制、检查和监视渔船、船队管理；水产可追溯性、捕捞与执法和其他相关问题。



为了打击IUU捕捞活动，解除欧盟委员会的“黄牌”警告，越南从中央层面，如越共中央书记处常务书记、政府总理和打击非法、不报告和无管制捕捞（IUU）国家指导委员会（简称：IUU国家指导委员会）都提出严厉指示，越南农业与农村发展部等相关部委和有关地方也积极、认真指导、检查、督促和引导等工作。



此外，根据越南法律和《港口国措施协定》（PSMA）的规定，越南有关部门加强和确保对在越南水域以外捕捞的进口原材料的原产地控制。



在欧盟委员会监察团与水产总局举行工作会议上，越南农业与农村发展部相关部门、有关各地方和各单位向欧盟委员会监察团提供了欧盟委员会关于 IUU 的各项劝告的实施进度报告和相关文件，确保了其透明度。



此前，越南政府副总理黎文成会见欧盟委员会监察团时已经指出，越南一直在尽最大努力实施欧盟委员会所提出的关于反对和停止 IUU捕捞活动的各项建议，进而发展可持续、负责任和受控制的捕捞产业。



越南重申坚定承诺，并表明管理层与越南渔业界和企业一道，决心预防、停止，进而消除IUU捕捞活动。预计，今后6个月内，欧盟委员会监察团将继续在越南进行实地视察并作出评估。（完）