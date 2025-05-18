解决旅游人力资源短缺的难题

旅游人力资源缺乏实践能力

据越南旅游协会下属旅游培训分会的数据，每年越南旅游行业的人力需求高达4万人，但现实中，人力供应仅能满足约2万人。

在现有的旅游从业人员中，仅有43%接受过专业培训。但即便是这部分受训人员，在进入企业后也普遍需要重新接受实践操作方面的培训。

因此，培训项目亟待更贴近旅游业发展的现实，培训内容应当包含约70%的实践环节，以确保学生毕业即可上岗。

人力短缺的另一个原因是，新冠疫情后，一部分旅游业优秀从业人员选择转行，且无意回归旅游业，这进一步加剧了人才紧缺的局面。由此，各大高校在高质量人才培养方面所面临的压力也日益加大。

转变观念，改变做法

实践技能是旅游行业三大核心能力（服务态度、实践技能、外语能力）之一，为解决旅游毕业生实践技能缺乏的问题，需要整个系统在宏观层面上进行改革，以应对持续火热的市场需求。一些高校正在主动寻找解决方案，勇于创新，开辟新路。

Netspace职业培训机构就是一个成功典范。该校提供短期培训课程（仅16周），其品牌影响力不仅在越南国内广受认可，同时也获得国际肯定。许多毕业生能够直接赴海外就业，甚至吸引外国学员前来就读。

在Netspace，课程中95%的时间用于实践，理论部分仅占5%。课程内容紧凑、重视越南饮食文化，因此广受社会关注，学习需求旺盛。

为了最大限度提升学员实践经验，帝国国际酒店管理学院Imperial采用“校内酒店”模式。学员在酒店工作，同真正员工一样，并受到资深教师亲自指导。

该校的课程规定70%为实践课程，30%为理论学习。理论内容也与实际紧密结合，构建成应用型教学模型，让学生在实际体验中掌握知识。

此外，越来越多的高校引入人工智能（AI）辅助教学，旨在优化外语培训、构建虚拟实践教学模式、提升学生的学习体验。

可以看出，各所旅游培训院校在培训方式上的创新已取得初步成效，部分满足了市场对人力资源的迫切需求。然而，必须承认，这些创新模式普遍需要较高的投资成本，难以在所有院校全面推广。因此，专家指出，要解决旅游人力资源短缺问题，仍需政府、企业、高校、教师乃至学生自身等多方协力合作，提升学生面对职场的适应能力与专业素养。

河内文化大学国际语言与文化学院院长黎俊英表示，除了改进教学方法、加强与企业合作、为学生提供实践机会，还要让学生参与自主学习技能培训课程。因为只有具备自主学习能力，学生才能在未来职业道路上真正稳步前行。（完）