西班牙媒体回顾越南的历史里程碑

据越通社驻拉丁美洲记者报道，西班牙共产党（PCE）官方媒体《工人世界》（Mundo Obrero）于4月30日发表文章，回顾越南重要的历史里程碑，盛赞越南战胜帝国主义50年来取得的发展成就。

文章作者指出，在这一具有深远历史意义的年份，越南正在纪念两个决定国家命运的重要时刻，即南方解放、国家统一50周年和越南共产党建党95周年。这些历史时刻不仅让人回忆起一个民族英勇的抗战历程，更展现出一个国家将战争创伤转化为进步动力的远见卓识。

文章指出，1975年4月30日的胜利标志着越南人民长期抵抗外国侵略和敌对势力的斗争终于取得圆满成功。这一胜利不仅重塑了地缘政治格局，也激励了全球反殖民主义运动。然而，这场斗争的代价极其惨重，数以百万计的人失去生命，土地遭到橙剂破坏，国家经济也因此被割裂。

回顾自1930年2月3日越南共产党成立至今的95年历程，文章称越南共产党是指引越南人民争取民族独立道路上的灯塔，同时也指出党在领导人民实现国家统一、并在1975年后开展国家重建过程中所面对的诸多困难与挑战。

文章高度评价越南共产党于1986年提出的“革新”政策，认为这是越南革命史上的一个历史性转折点，标志着国家步入以多种所有制经济为基础、实行社会主义市场经济体制的新发展阶段。

《工人世界》指出，今天的越南已成为亚洲地区的重要力量，不仅实现了经济的可持续增长，还在教育和科技领域取得显著进展。河内和胡志明市等大城市已成为经济活力的象征。此外，越南奉行平衡外交政策，其中包括发展与美国的关系。（完）