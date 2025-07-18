西宁省政府隆重举行在柬牺牲的156具烈士遗骸交接仪式

此轮遗骸搜救归集中，西宁省军事指挥部K73队共找回并归国安置156具在柬埔寨牺牲的烈士遗骸。截至目前，经过24阶段艰苦努力，K73队已成功搜寻并归集了2933具烈士遗骸，其中168具已确认身份。



这是一个充满艰辛与危险却无比神圣的征程。多年来，K73队干部战士不断努力，克服重重困难，穿越丛林与高山，忍受恶劣天气，甚至冒着战争遗留下来的地雷与未爆炸弹的生命危险，将他们带回祖国。



西宁省人民委员会副主席范晋和。图自越通社

西宁省人民委员会副主席范晋和强调，西宁省政府和人民将以最高的责任感和决心继续开展烈士遗骸搜寻与归集工作。



西宁省领导表示，所有人都深知，战争的伤痛只有在祖国的每一位儿女都不再长眠异乡时，才真正得以平息。每一具烈士遗骸的归来，都是对家属的一份安慰，是为历史补全的一块拼图，更是我们民族‘饮水思源’道义精神的真实体现。



西宁省领导向柬埔寨政府、皇家军队和人民，特别是柴桢省、金边市、马德望省和拜灵省等地方政府在烈士遗骸搜寻工作中所给予的积极协助表示衷心感谢。同时，省领导也诚挚感谢国家515指导委员会、国防部、第七军区以及各中央与地方机关的密切指导与协调配合。（完）