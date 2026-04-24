西宁省开展少数民族语言教学工作 重点教授高棉语和占语

革新少数民族语言教与学的方式



多年来，西宁省已开展实施“提高普通教育课程中少数民族语言学科教学质量”计划。自2021-2022学年起，西宁省教育培训厅在具备需求的地方，以自选科目形式面向小学生（二年级至五年级）开设了高棉语和占语课程。



福荣乡和东小学是实施该计划的亮点学校之一。该校也是全省三所面向小学生教授高棉语的小学之一。



据该校校长邓公春介绍，为提高教育质量，学校已同步采取了多项措施。在按规定保障教学大纲的同时，学校逐步推行每日两节课的模式。



教师队伍是革新教学工作的关键因素。该校100%的教师参加了定期培训，积极应用信息技术并革新教学方法。



自2017年起便开始从事高棉语教学的石氏发咖迪老师享道，站上讲台不仅是传授知识，更是为保护文化贡献力量。借助越南语与高棉语的相似之处，她采用双语教学方法，帮助学生易于理解、便于记忆。



努力完善条件，提高教学质量



西宁省新富乡新兴小学的占族教师阿美那积极创新教学方法。图自越通社越通社

据西宁省教育培训厅称，在2025-2026年，教育及培训领域继续得到该省的关注投入，并采取多项同步措施。



“提高普通教育课程中少数民族语言学科教学质量”计划将在2026-2030年阶段由西宁省人民委员会继续实施，并提出多项具体目标。到2030年，该省力争确保100%的教育机构配齐少数民族语言教学所需的教科书和指导资料；同时，100%的教师达到培训学历标准。



据省人民委员会副主席段忠坚介绍，重点解决方案之一是大力推进教师及管理干部队伍的培训与培养工作。



加强基础设施建设和应用信息技术也是重要的解决方案。该省将继续投资教学设备、开发数字资源库，并指导教师有效地将其运用于少数民族语言教学中。



与此同时，对教师和学生的各项制度和政策将继续得到充分、及时的落实。



西宁省教育培训厅副厅长裴俊海表示，力争到2026年至少有50%的教师达到培训学历标准，以此为到2030年实现省人民委员会制定的100%目标奠定基础。



凭借同步的解决方案和具体的路线图，西宁省正逐步实现提高少数民族语言教学质量的目标，这不仅满足了学生的学习需求，也有助于保护与弘扬本地区各民族独特的文化价值。（完）