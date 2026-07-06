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西宁省主动打击跨境贩卖人口犯罪

在贩卖人口犯罪持续利用网络空间、出入境活动和边境地区实施犯罪行为的背景下，越南西宁省实施了多项同步解决方案，旨在主动预防、打击这一犯罪，切实保护人民安全。
    涉案嫌疑人在组织他人偷越国边境时被木牌国际口岸边防不对当场抓获。图自越通社

在贩卖人口犯罪持续利用网络空间、出入境活动和边境地区实施犯罪行为的背景下，越南西宁省实施了多项同步解决方案，旨在主动预防、打击这一犯罪，切实保护人民安全。

西宁省政府已将防范和打击人口贩卖列为一项常态化重点任务，并与维护边境安全秩序、加强出入境管理及防范高科技犯罪紧密结合。近期，越南公民通过社交网络被诱骗，随后被转移至柬埔寨非法场所强迫劳动的现象仍然复杂严峻。与此同时，国内仍存在滋生人口贩卖团伙的潜在风险，部分不法分子正试图借助敏感服务业的经营活动，将受害者运送出境以牟取非法暴利。

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涉案嫌疑人及随案赃物被职能力量抓获。图自越通社


面对上述形势，西宁省颁布了2026-2030阶段及展望至2035年防范和打击贩卖人口犯罪计划；同时加强公安、边防、海关与基层政府之间的协同配合，共同做好地区管理、加强出入境管控，并坚决打击跨境犯罪网络。

2026年上半年，职能部门共发现案件3起，抓获犯罪嫌疑人11名，成功解救受害者9名，同时对3起案件的11名被告人提起公诉。这些案件的作案手法均十分隐蔽，主要利用年轻人的求职需求进行诱骗，并将其拐卖至柬埔寨。在边境管理工作方面，职能部门还接收了由柬方驱逐出境并移交回越南的1001名越南公民（共分11批次），并开展了严格的筛查与身份核实工作。

西宁省人民委员会表示，由于取决于国际协调机制和双方之间的法律程序，目前针对境外非法场所受害者的解救工作仍面临诸多困难。为进一步提高打击成效，该省下一步将继续加强出入境和居住管理；主动识别网络空间贩卖人口犯罪的新方式和新手段；同时扩大与柬埔寨职能部门的配合，做好信息交换、受害者解救工作，并坚决摧毁跨国犯罪网络。（完）

报道/越通社

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