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裴青山部长：所有亚太经合组织成员都高度评价越南做出的非常务实和建设性的贡献
首先，越南的突出贡献系武文赏的想法和建议，以应对世界经济的紧迫问题，特别是包容性、和谐和人道主义新思维的要求。他还就亚太经合组织在新阶段的使命和任务提出了具体建议，以适应并继续取得成功。那就是维护和巩固亚太和全球贸易和投资自由化和便利化的重要成就。是合作建设强韧的地区，每个强韧的经济体，做好应对挑战的准备。是建立合作框架，支持成员经济体利用发展机会，促进增长势头。
武文赏的想法和观点得到了领导人和商界的高度赞赏，并被纳入会议文件，从而为亚太经合组织的合作开辟了新的方向。
第二，在本次会议上，各成员一致支持越南提出的主办2027年APEC领导人会议周的建议。在世界和地区形势复杂发展的背景下，该倡议肯定了越南对多边主义、亚太地区特别是亚太经合组织论坛的承诺。这也表明决心开展积极主动、全面、深入融入国际社会的政策，成为国际社会的朋友、可靠伙伴和负责任的成员，为成功落实党的十三大决议做出贡献。
所有亚太经合组织成员都高度评价越南20多年来为亚太经合组织做出的非常务实和建设性的贡献，并对越南担任2027年亚太经合组织主席作用充满信心。
第三，越南各部委和行业代表积极参与并与东道主美国和各成员经济体积极在会议的筹备和讨论过程中密切合作，为所有成员经济体带来了最佳结果。
值此之际，国家主席武文赏与APEC经济体领导人和嘉宾进行了许多接触活动。会议上，各经济体领导人和嘉宾高度评价越南的地位和作用，一致同意加强代表团互访，促进政治外交、经贸、科技、教育培训、越南地方与各国之间的联系、人文交流等的合作，在地区和国际论坛上相互支持。
据裴青山介绍，武文赏在旧金山期间开展一些列双边活动；分别会见了美国总统乔·拜登、美国总统气候问题特使约翰·克里、加州州长、洛杉矶市副市长以及美国大型企业领导；在美国对外关系委员会（CFR）上发表讲话，并在越南与美国企业与地方圆桌座谈会并发表讲话；参观斯坦福大学医学院。值此之际，武文赏走访了一个越侨家庭；会见越南驻美国外交使团领导和官员。武文赏在CFR上关于世界形势、越南外交政策和越南与美国关系的讲话受到美国各界的高度赞赏。
可见，通过会见河接触，双方一致同意，继续努力落实登总统最近在应越共中央总书记阮富仲邀请访问越南期间，两国高层领导人所达成的协议和关于越美关系提升为全面战略伙伴关系的联合声明；专注于经济-贸易-投资，美国尽快授予越南市场经济地位；将科学技术和创新视为突破性合作领域，继续促进教育培训合作，重点培养高素质人力资源，合作应对气候变化。
美国企业继续高度关注越南市场；强调继续扩大在越南的投资和业务，特别是在高科技、基础设施和能源领域；愿意支持越南培训高技能劳动力，服务数字化转型、绿色转型等。
可以说，武文赏一行出席亚太经合组织领导人会议周并结合在美国的双边活动取得了圆满成功，切实落实了党的第十三次代表大会的对外路线。随着第三次主办亚太经合组织（2027年）领导人会议周，越南再次展示了对亚太地区的战略愿景，并生动地证明了亚太经合组织成员以及国际社会对越南在国际舞台上的作用和地位的信任。（完）