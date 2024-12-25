裴青山副总理：越南首次主办联合国公约签字仪式

2024年12月24日，联合国大会在纽约批准《联合国打击网络犯罪公约》，并选择越南作为公约签署仪式举办地点。值此机会，越南政府副总理兼外交部长裴青山接受了媒体的采访。

裴青山表示，可以说，这是越南与联合国其他成员国经过近5年的谈判取得的重要成果。作为20年来联合国框架内通过的第一份关于跨国犯罪的文件，该公约具有许多重要意义，开启了国际合作的新篇章。

首先、该公约建立了全球首个网络空间法律框架，其中强调了各国参与预防和打击网络犯罪的要求，有助于缩小各国法律差异，建立24小时专门合作机制，从而促进跨境预防犯罪合作效益，同时也为各国数字化转型的努力创造便利条件。

其次、通过民主、包容的谈判进程，公约不仅反映了发达国家的观点和利益，也反映了我们等在全球技术治理中处于劣势的发展中国家的观点和利益。该公约还确保所有国家的权利和义务之间的平衡，促进技术援助和能力建设，以实现国际社会的共同利益。

其三、该公约强调了联合国在协调国际社会共同应对网络犯罪方面所作出的努力的核心作用。

裴青山谈到越南被选为公约签署仪式举办地点一事时表示，越南从一开始就关心并支持启动《联合国打击网络犯罪公约》谈判，并坚持推动建立基于国际法基本原则的网络空间国际法律框架。

这将是越南首次承办联合国公约签字仪式，标志着越南在国际法律一体化和多边外交工作的新里程碑。

越南主动申请举办联合国公约签字仪式，再次重申越南党和国家在预防和打击跨国犯罪国际合作，提高群众的打击网络犯罪意识和防范能力的坚定承诺，为保障社会秩序和安全、建设营商环境稳定和安全，促进经济社会发展做出贡献。

同时，这也肯定了越南一贯恪守国际法，主动参与并为联合国解决全球性问题作出贡献的主张。

另外，随着联合国成员国一致选择河内作为公约签字仪式的举办地点，今后河内这个名字将与一份解决21世纪挑战意识之一的重要国际法律文件密切联系。这是越南继续为实施《公约》进程做出积极贡献的基础，为塑造致力于安全、合作和包容性的数字未来的全球网络空间治理框架作出贡献。（完）