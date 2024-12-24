裴青山副总理：工贸部门尽快落实重新启动宁顺核电项目的主张

越南政府副总理裴青山出席在工商部门2024年工作总结与2025年任务部署会议上发表讲话时，介绍了不仅影响国内而且影响工贸部门工作部署的主要国家之间的战略竞争、世界经济复苏缓慢等主要特点；不断出现的非传统安全新问题；越南经济的内在问题。

裴青山强调：“改革事业正在进入一个新阶段、一个新转折点，需要建立使我们昂扬向上的制度和政策机制”。

裴青山说，工贸部门以更大决心和努力成功实施具有战略意义的重点项目，其中包括500千伏三回输电线路项目。这是一个典型例子，是其他战略重点项目，特别是能源领域项目的经验教训。

裴青山指出工贸部门仍存在的不足之处时表示，在机会基本减少，挑战日益增加的背景下，研究和参谋工作必须做得更好。要着力加快实施2021—2025年经济社会发展规划，为越南坚信迈入民族民族奋发图强的新纪元奠定基础。 裴青山强调，若想解放资源、吸引投资，第一个任务就是营造顺利、透明的法律环境，破解壁垒，推动工业发展。据此，有必要将政策制度建设工作确定为三个战略突破口之一，其中需要紧急落实《电力法》（修正案）和重启核电项目的主张；具体落实政府关于为可再生能源项目排忧解难的政策和方向的决议。

裴青山建议，工贸部门核查、完善并向政府总理呈递工业发展战略，以提高越南生产的独立和自主能力。

裴青山还提到，实施保障国家能源安全的项目，根据世界大势调整第八号电力规划；加强与周边国家电力互联互通和电力贸易等。

据工贸部部长潘氏胜，进出口是突出的亮点，同时是推动经济增长的主要动力，进出口总额近8000亿美元，刷新纪录，同比增长15%。工业强劲复苏，增长率达8.4%，其中加工制造业增长近10%。（完）