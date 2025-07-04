裴文毅大使：范明政总理的工作访问凸显越南在国际舞台上日益提升的地位

裴文毅表示，三年来，越巴关系持续蓬勃、务实和有效发展并迈上新台阶。2023年，越南政府总理范明政对巴西进行的正式访问是开启两国合作新阶段的历史性里程碑，为双方达成贸易协议和实现贸易目标奠定了基础。2024年，两国关系将提升为战略伙伴关系，扩大科技和能源领域的合作。



巴西总统卢拉·达席尔瓦2025年3月对越南进行的国事访问标志着两国在扩大与加强双边合作方面迈出了的重要一步。应巴西总统卢拉·达席尔瓦的邀请，范明政总理出席在里约热内卢举行的金砖国家领导人峰会充分体现了越南在国际舞台上的地位日益提升。



范明政2023年9月对巴西进行的正式访问是越南政府总理时隔16年来首次对巴西进行正式访问，也是2007年以来越南高级领导人首次对巴西进行正式访问。此次访问巩固了两国全面伙伴关系，为双边合作奠定了坚实基础，双方签署了2024-2026年阶段教育、国防、农业等领域四份合作文件和2024-2025年阶段两国外交学院合作文件。值此机会，两国设定2025年贸易额达100亿美元，2030年达150亿美元的目标，越南建议巴西承认其市场经济地位，与南方共同市场（MERCOSUR）商谈自由贸易协定。此次访问为两国经济和文化领域的合作注入了强劲动力，同时强化两国在发展双边关系的决心。



2024年，在纪念越巴建交35周年的会议框架内，双方同意将两国关系提升为战略伙伴关系，并发表联合声明。新关系为拓展科技、可再生能源和国防等战略领域的合作奠定了基础，同时增强了两国政治互信。两国不仅加强了双边利益，而且为全球和平、稳定与可持续发展作出了积极贡献。



越南应邀出席金砖国家领导人峰会体现了越南日益重要的地位和作用，为未来更深层次的合作机遇创造了前提。



此前，应越南国家主席梁强的邀请，巴西总统卢拉·达席尔瓦于2025年3月对越南进行的国事访问标志着越巴关系进入新发展阶段。巴方承认越南市场经济地位，承诺为越南开放市场，邀请越南出席金砖国家领导人第十七次会晤等成果不仅巩固双边合作，而且提升越南在国际舞台上的地位。这次访问充分体现了越南和平、独立、自主、自信的外交政策，为今后与巴西及新兴经济体的广泛合作开辟了前景。



越南国家主席梁强和巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦检阅仪仗队。图自越通社

此次访问是两国领导人就双边问题和全球及地区问题交换看法提供了契机。越南参与金砖国家领导人峰会的讨论会也体现了越南在多边论坛中日益重要的地位，为应对全球挑战提供了新的视角和贡献。



2025年金砖国家轮值主席国巴西政府宣布越南正式成为金砖国家的伙伴。裴文毅表示，这是一个重要里程碑，肯定越南在国际舞台上日益提升的地位。越南以合作伙伴的资格有机会参与金砖国家倡议，同时为塑造更加公平、包容的国际秩序作出贡献。



金砖国家伙伴关系为越南带来诸多切实利益。首先，有助于提升越南的国际地位，巩固其作为新兴经济体重要合作伙伴的地位。第二，越南可以通过贸易、投资、基础设施互联互通扩大与金砖国家成员的经济合作，利用科技进步来服务于发展事业和民间交流活动。第三，越南可以在卫生、气候变化和技术等领域为金砖国家作出贡献，并向金砖国家学习借鉴。这一伙伴关系符合越南独立、自主、多边化和国际一体化的外交政策，有助于越南保障与全球伙伴关系的平衡。



越南成为金砖国家伙伴国有利于积极提升发展中国家的发言权和作用，促进国际团结，并在尊重国际法的基础上推动全面多边化。这体现了越南在促进建立基于规则的国际秩序，同时强调发展中国家在全球治理中的作用。



金砖国家领导人第十七次会晤的优先事项包括全球卫生合作、贸易和投资、应对气候变化、人工智能治理、多边和平架构和巩固金砖国家机构框架，其符合越南的优先事项。



越南在本次会晤上可以分享其在疫情管理和经济发展方面的经验，并向金砖国家学习技术和治理经验。金砖国家伙伴关系有助于促进了双边合作，尤其是越南与巴西的合作。金砖国家就贸易、投资、技术、人工智能和半导体进行的讨论可能引起有关各方达成新协议，支持越南发展事业。



加入金砖国家助力越南巩固其在多极化、民主化世界中的地位。这也证明了越南在与主要经济体建立关系，保持了独立自主和自信的外交政策的成功。



对于越南驻巴西大使馆为促进越巴关系作出许多贡献，裴文毅表示开展多项活动，进一步深化两国在外交、经济、文化和民间交流等领域的合作关系。



在外交方面，越南驻巴西大使馆为高层互访筹备工作中发挥了重要作用，为推动两国关系迈上新台阶作出了贡献。



在经济合作方面，越南驻巴西大使馆通过企业交流活动积极促进贸易和投资的合作，积极举行企业论坛，为双方企业签署合作协议提供便利条件，助力使2023年双边贸易额突破71.1亿美元，2024年达到79.8亿美元。



在文化方面，越南驻巴西大使馆定期举行多项活动，向巴西人民推介越南风土人情和文化，从而增进双方相互了解。



越南驻巴西大使馆在促进双边关系发展方面发挥着重要作用。这些努力不仅有助于增进两个民族之间的相互了解，还开辟了许多新的合作机遇，力争到2030年实现双边贸易额达到150亿美元的目标，扩大两国在各领域的合作，特别是在金砖国家和其他国际论坛框架内的合作。（完）