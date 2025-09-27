表彰2025年越南旅游业的113位“品牌大使”

在颁奖典礼上，越南政府副总理梅文政强调，旅游不仅是一项经济产业，更是一门关乎体验与情感的行业，是连接的艺术，是传播迷人目的地、名胜古迹和历史文化遗迹的桥梁。越南党和国家已将旅游确定为支柱产业，被誉为“无烟工业”，不仅为数百万人创造生计，还促进文化交流、增进友谊，并向国际社会展示越南友好、好客和独具特色的形象。



梅文政指出：“2025年越南旅游奖颁奖典礼是表彰越南‘品牌大使’的机会，肯定了旅游企业在国家经济发展中的支柱作用，为提升越南在国际舞台上的地位与形象作出重要贡献。你们正是那些将智慧与微笑转化为价值，将体验铸就为品牌，将潜力转变为实力的人。”



2025年，奖项评选委员会从209份申请中遴选出113家典型企业和单位，并颁发涵盖旅行社、住宿、交通、餐饮、SPA、培训、传媒与产品创新等类别的18种奖项，体现了越南旅游业的多元发展。

表彰十大最佳五星级酒店。图自越通社

2025年越南旅游奖也成为管理机构、行业协会、企业界、教育培训机构和媒体之间的桥梁，推动可持续旅游发展、创新与投资吸引，保护自然资源，传播良好社会文化价值，助力将越南打造为安全、友好、充满吸引力的旅游目的地。



首次荣获越南旅游奖的Lux Group董事长兼首席执行官范河表示：“这一奖项既是对企业在发展高端和可持续旅游方面先锋作用的认可，也证明了我们在提升越南旅游产品质量上的努力，旨在为国内外游客带来的不仅是服务，更是完整的体验与情感。”



今年，位于太原省的泰海民族生态高脚屋村保护区荣获双奖，分别为“最佳社区旅游村”与“最佳餐厅”。泰海生态旅游村副村长黎氏娥表示：“这一奖项不仅是自豪，更是动力，激励社区进一步努力保护侬族的传统文化价值，守护并向国内外游客传播岱依族文化特色。”（完）