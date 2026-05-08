行政审批制度改革成效显著 海外侨胞投资者信心大增

越共中央政治局2025年5月4日签发关于发展私营经济部门的第68-NQ/TW号决议落地实施一年后，企业界和海外侨胞已经感受到积极信号，尤其是在政策思维方面的转变。私营经济部门日益被视为经济体的重要驱动力。行政审批制度改革、市场壁垒的消除以及保护企业家的精神等方面发生的积极变化，进一步增强了海外侨胞的信心，为他们更加关注在越南投资、合作与共同发展机遇注入了新的动力。



花旗集团（Citigroup）下属加拿大花旗银行代表武氏秋环接受越通社驻加拿大记者采访时表示，最值得关注的变化不仅体现在具体政策上，而首先体现在发展思维的转变。民营经济被确定为经济体最重要的驱动力之一，这向企业界和海外侨胞释放了非常积极的信号。在她看来，这是一个具有重大意义的转变，因为私营部门不再仅仅被视为经济体的组成部分之一，而被置于国家发展战略的更加核心的位置”。



据武氏秋环介绍，包括旅加越南人在内的海外越南人群体已更加明显地感受到越南国内营商环境的积极变化。一些市场准入壁垒被取消，许多附条件的经营行业也经过了审查和精简，从而为中小企业以及创业构想创造更大的发展空间。



另一个积极变化是行政审批领域数字化转型的推进。在线公共服务的扩大，使海外侨胞能够远程办理部分手续，而必须亲自回国办理。虽然这看似是技术层面的改变，但却对海外投资者的心理产生了显著影响，因为手续更加便利，时间成本和市场准入成本也随之降低。



根据旅加越南人社群的实际情况，武氏秋环认为，海外侨胞对越南国内投资环境的信心正在增强。



对于越南迈入“奋发图强新时代”的阶段，武氏秋环期待私营经济部门将发挥三大作用，即成为引领创新创意的核心力量，更加有效地发挥与全球海外侨胞网络之间的桥梁作用以及为创造高质量就业岗位作出贡献。



武氏秋环认为，为了推动民营经济走高质量发展之路，越南须持续优化投资营商环境，尤其是提高政策的稳定性、透明度及可预见性。与此同时，发展更加多元化的金融生态系统，帮助企业不要过度依赖传统银行信贷。关于行政体制改革，需要从头设计全流程，坚持以企业为中心。



在吸引海外越侨资源方面，武氏秋环建议建立更具体的机制，例如简化参与国内投资基金的审批流程，建立由国家支持但按市场机制运作的越侨与企业对接平台等。



越南在强化民营经济作用方面正走在正确的方向上。一旦法律环境更加稳定、行政审批流程更加透明、参与机制更加明确，海外越南人的资金、知识和人脉资源将有机会转化为对国家发展的实际投资、合作及同行力量。（完）