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蟋蟀儿童奖：传播儿童文学艺术的生命力

由越南通讯社《体育与文化》报创立的蟋蟀儿童奖，自2020年起每年举办一次，旨在表彰由儿童创作或为儿童而创作的优秀艺术作品。进入第七届——2026年蟋蟀奖继续证明了其作为文学艺术生活中一个权威奖项的生命力。
  蟋蟀儿童奖颁奖典礼将今天（5月22日）下午16时30分在河内市阮太学街66号越南美术博物馆举行。  

由越南通讯社《体育与文化》报创立的蟋蟀儿童奖，自2020年起每年举办一次，旨在表彰由儿童创作或为儿童而创作的优秀艺术作品。进入第七届——2026年蟋蟀奖继续证明了其作为文学艺术生活中一个权威奖项的生命力。

面向儿童的文化艺术生态系统

经过对146部作品进行审阅和评估，评委会已从多种创作类型中选出了10强入围作品，包括长篇小说、诗歌、绘画、漫画、音乐剧、动画及跨平台创意模型。值得注意的是，第七届有4位少儿作者进入10强，表现出色。

评委会主席陈登科表示，今年参赛作品数量相当大，质量相对均衡，涌现出许多优秀的儿童作品。

在第七届蟋蟀儿童奖超越了传统文学的界限，继续肯定了其开放性。本届的另一个亮点是根据政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议精神，推动奖项“提档升级”的导向。

小作者们的印记

在今年入围10强的作品中，有4位小作者，各具创作特色。小画家阮明军（11岁）的系列画作《海洋之声》，凭借一位热爱科学、自然与绘画的男孩丰富的情感和独特的观察思维，打开了一个充满想象力的海洋世界。

阮明军表示，在《海洋之声》系列中，他最钟爱的作品是《深海之光》，灵感来源于生活在没有阳光之处的灯笼鱼，它们仍能自发光芒以捕食、繁衍后代，并帮助其他鱼类在海洋黑暗中避免迷失方向。

与此同时，小画家阮登海南的系列画作《透过海南的画笔看越南》，则带来了对越南文化和生活充满情感的视角。

黎雅鸳（10岁）的漫画手稿《梦想公子的故事》及其关于猫咪的一系列作品，以其天真、幽默的叙事方式给人留下深刻印象。

入围10强的还有武玉叶（11岁）的诗集手稿《大肚子的书册》。她用紫色的笔迹手写了全部内容，从内文、封面到插图均由这位小作者独立完成。

可以说，进入第七届，蟋蟀儿童奖已成为面向儿童的文学艺术创意约会之所，为在年轻一代中滋养想象力、仁爱之心和对文化的热爱做出了贡献。（完）

报道/越通社

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