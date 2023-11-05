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蒙古国总统出席越捷航空乌兰巴托至芽庄直达航线公布仪式
越捷乌兰巴托至芽庄直达航线公布仪式在蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫（Ukhnaagiin Khurelsukh ）和越南政府副总理陈流光以及两国各部委、机构、企业领导人的见证下隆重举行。
乌兰巴托至芽庄直达航线自2023年12月15日起开通，初期每周执行2趟往返航班，每趟航班飞行时间约5小时30分钟，满足越南和蒙古人民和旅客出行需求。
芽庄市是越南举世闻名的海滨城市，这里拥有气候宜人，绵长的海岸线，金色的阳光，蔚蓝的大海，婆那加塔和汉滓岛（Hòn Tre）等迷人的旅游胜地，充满亚洲和越南中部沿海地区特色的美食菜肴。与此同时，首都乌兰巴托是蒙古国重要的文化、政治、经济中心，以其文化历史景点、壮观的自然风景和广阔草原而吸引着游客的眼球。
越捷航空公司是越南首家以新一代航空模式运营的私营航空公司，为旅客提供多方位的服务。不仅提供航空输运服务，越捷还通过应用先进的电子贸易技术为旅客提供消费品和其他服务。
越捷是国际航空运输协会的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。2018年和2019年均被《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。越捷的所有航班均满足世卫组织、国际航空运输协会（IATA）和越南卫生部等的最高安全标准，确保旅客、机组人员的身体健康和生命安全。（完）