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蒙古国总统出席越捷航空乌兰巴托至芽庄直达航线公布仪式

在纪念越南与蒙古国两国建交70周年之际，越捷航空公司（越捷，Vietjet）在越蒙企业论坛上已公布了越南芽庄市至蒙古国首都乌兰巴托的直达航线。 越捷乌兰巴托至芽庄直达航线公布仪式在蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫（Ukhnaagiin Khurelsukh ）和越南政府副总理陈流光以及两国各部委、机构、企业领导人的见证下隆重举行。

乌兰巴托至芽庄直达航线自2023年12月15日起开通，初期每周执行2趟往返航班，每趟航班飞行时间约5小时30分钟，满足越南和蒙古人民和旅客出行需求。

芽庄市是越南举世闻名的海滨城市，这里拥有气候宜人，绵长的海岸线，金色的阳光，蔚蓝的大海，婆那加塔和汉滓岛（Hòn Tre）等迷人的旅游胜地，充满亚洲和越南中部沿海地区特色的美食菜肴。与此同时，首都乌兰巴托是蒙古国重要的文化、政治、经济中心，以其文化历史景点、壮观的自然风景和广阔草原而吸引着游客的眼球。

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蒙古国和越南领导人出席越捷航空乌兰巴托至芽庄直达航线公布仪式。图自越捷航空公司

乌兰巴托至芽庄直达航线有助于促进两国和两个民族投资、旅游、文化和交流的合作与交流，加强蒙古国与越南的对接，扩大越捷覆盖越南、澳大利亚、印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、日本、中国香港、中国台湾、韩国、印度和哈萨克斯坦等国家和地区的航线网络。

越捷航空公司是越南首家以新一代航空模式运营的私营航空公司，为旅客提供多方位的服务。不仅提供航空输运服务，越捷还通过应用先进的电子贸易技术为旅客提供消费品和其他服务。

越捷是国际航空运输协会的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。2018年和2019年均被《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。越捷的所有航班均满足世卫组织、国际航空运输协会（IATA）和越南卫生部等的最高安全标准，确保旅客、机组人员的身体健康和生命安全。（完）

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