蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫出席越南-蒙古企业论坛

陈流光副总理在论坛上发表讲话时强调，越蒙两国良好传统友好和多方面合作关系不断发展。2017年至2022年期间，双边贸易额翻了一番。2023年上半年，双边贸易额约达4500万美元，并有望今年达到1亿美元的目标。



陈流光副总理希望两国企业成为今后大力推动两国关系特别是经济、投资、旅游等领域关系的重要力量。



为进一步促进两国经济合作，陈流光副总理建议双方相互协调和支持彼此提高地区和国际经济一体化的实效；继续利用包括越南-蒙古政府间委员会在内的现有合作机制；为进出口活动，尽快实现双边贸易额达到2亿美元的目标。

蒙古总统乌赫那·呼日勒苏赫在会上表示，他和越南高级领导人同意在2024年建交70周年之际将蒙越合作关系提升为“全面伙伴关系”；同时表示，双方通过此访签署两国持外交护照、公务护照、普通护照免签协议，为两国人员往来作出积极的贡献，同时为双方企业开展业务和合作创造便利条件。



乌赫那·呼日勒苏赫总统强调，蒙古将继续为包括越南企业在内的外国投资者创造稳定的经商和法律环境。



在论坛中，两国领导人共同见证了芽庄市（庆和省）至蒙古国首都乌兰巴托直航航线开通的公布仪式。（完