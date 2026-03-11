落实第57号决议：越南加大科研基础设施投入 推动战略技术发展

为贯彻落实越共中央政治局关于推动科技发展、创新及国家数字化转型的第57-NQ/TW号决议，越南正加快推进国家科研基础设施建设，优先保障战略技术研发，逐步将决议目标转化为经济社会发展的现实动力。



2025年12月28日，政府总理签发第2815/QĐ-TTg号决定，批准实施国家科技与创新计划，明确将优先开发六类战略技术产品，包括：越南语大型语言模型及虚拟助手、边缘计算人工智能摄像系统、自主移动机器人、5G移动通信网络设备、区块链基础设施及相关应用、无人机等。



上述产品被确定为推动国家11个战略技术领域发展的突破口，涵盖人工智能、半导体与微电子、机器人与自动化、生物技术、先进材料、新能源与可再生能源、航空航天、大数据与云计算、区块链、5G/6G移动通信以及无人机技术。这些技术不仅服务国家管理与社会生产需求，也助力逐步替代进口，深度参与全球价值链。



根据规划，到2030年，越南力争掌握至少80%的核心技术，产品国内增值率达60%以上，本土化率不低于40%，满足至少30%的国内市场需求，并推动部分产品实现出口，体现从技术加工向自主研发和高科技产品制造的战略转型。



科技部常务副部长武海军表示，科技部正围绕战略技术产品构建以核心技术、基础设施和人才培养为支柱的发展体系，将相关任务细化为科研项目，广泛吸引企业、科研机构、高校及地方参与，逐步形成以战略技术为核心的创新生态。



2026年，科技部将重点部署核心技术研发任务，推动科研活动与国家机关、地方及市场实际需求紧密结合，完善政府、科研人员与企业之间的协作机制，贯通从研发设计到试验验证、再到生产应用的全链条，缩短成果转化周期。



在推进技术研发的同时，越南将科研基础设施建设作为提升国家科技能力的重要支撑。目前全国共有16个国家重点实验室，主要集中于生物、信息技术、材料、机械自动化、石油化工和能源等领域。但部分设备和基础设施已落后，亟需升级。



根据规划，2026至2030年间，越南将重点建设和升级9个国家重点实验室及3个集中研究与试验中心，服务11个战略技术领域发展。



上述12个核心机构将获重点资源支持，运营前五年享有100%的经常性经费保障。同时，计划建设20个高水平科研团队，培养约1000名博士人才，为国家重点科技项目提供支撑。



科技部表示，相关投资将提升技术试验验证能力，推动科研水平逐步接轨国际标准，促进关键产业发展，增强国家技术自主能力。



目前，科技部正制定战略技术领域国家研究中心与实验室体系建设方案，拟报请政府总理批准。同时，科技部计划推出覆盖全部11个战略技术领域的技术与产业发展计划，为资源统筹和科技能力建设提供统一框架。此前，科技部已提交《到2030年无人机发展与应用国家战略（展望2045年）》方案，由政治局审议。



通过持续加大科研基础设施投入和完善创新生态体系，越南有望进一步提升国家创新能力，加速实现跻身全球创新指数东盟前三位的目标。（完）