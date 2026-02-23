落实第57号决议实现突破：建设安全、可信、可持续的互联网，服务国家数字化转型

2024年12月22日，越共中央政治局颁布第57号决议（57/NQ-TW），明确将科学技术、创新和数字化转型确定为国家发展的关键支柱。在此战略指引下，互联网不仅被视为技术基础设施，更被定位为重要发展空间——是科学技术、创新和数字化转型实现互联互通、高效运行并转化为现实价值的核心平台。



经过近30年发展，互联网已成为越南经济社会生活不可分割的组成部分。互联网基础设施覆盖广泛、日益现代化，社会参与数字环境的程度不断加深，网络质量显著提升，正逐步接近国际先进水平。



越南互联网发展的新趋势





工厂内正运行自动化机器人以提高劳动生产率。 图片来源：越通社

据科技部最新数据，截至2025年10月，越南固定宽带网速已跃居全球第10位，移动宽带网速排名全球第15位。5G实现商业化后，网络已覆盖全国59% 的人口，为数字政府、数字经济和数字社会建设奠定了重要基础。



进入新发展阶段，核心任务已不再是单纯扩大互联网规模或提升速度，而是主动引导互联网发展方向，充分发挥既有成果，服务国家快速、可持续和包容性发展目标。科技部副部长范德龙指出，越南互联网正呈现五大转型趋势：



一是治理方式的转变。互联网正从主要依赖主体自我调节的发展空间，转向以制度、法律和明确规范为基础的治理模式，以适应其日益重要的战略地位。这一思路已在《数字化转型法》中得到制度化，明确将互联网确立为重组国家、企业和社会运行方式的重要空间，推动各领域运行更加高效、安全和透明。



二是信息角色的转变。互联网已从单纯传播内容的空间，转变为能够塑造行为并直接影响社会决策的环境。算法与人工智能平台日益影响消费行为、舆论走向和公众选择。越南颁布的《人工智能法》，体现了在促进创新与防控风险之间寻求平衡的路径，强调伦理、透明与以人为本，为新技术环境中的社会信任奠定基础。



三是数据理念的转变。互联网正从对分散数据的开发利用，转向将数据视为重要发展资源，并进行负责任的治理与可持续利用。数字平台和服务必须在挖掘数据价值与保护公民权益、维护国家利益之间实现精准平衡。



四是功能定位的转变。互联网正从单一的连接工具升级为支撑数字经济的核心基础设施，全面涵盖连接能力、算力、数据、平台与安全体系，成为提升生产率、竞争力和经济自主能力的关键要素。



五是发展目标的转变。互联网发展从追求快速增长，转向更加可持续和包容，重视缩小地区和群体之间的数字鸿沟。治理模式也从事后处置转向风险管理和长期预防，确保发展成果惠及全体人民。



建设安全、人文、可信的互联网

越共中央总书记苏林与参会代表参观“国家科学技术创新与数字化转型突破发展大会”展位。图自越通社





越南互联网中心代理主任阮长江指出，当前越南互联网正面临多重复杂风险：包括海底光缆中断、数据中心故障等物理基础设施问题，网络攻击和路由攻击频发，以及资源滥用和网络诈骗激增，这些都直接威胁网络稳定性和用户信任。



越南互联网协会主席武黄连表示，人工智能、大数据等技术被滥用，已成为心理操纵和牟利工具，网络诈骗受害者众多，在越南近8000万互联网用户群体中尤为突出。他强调，未来发展方向是建设安全、人文、可信的互联网，以信任为基础、创新为动力、制度为支柱，服务经济社会可持续发展——这正是第57号决议的核心精神。



科技部副部长范德龙强调，可持续发展的互联网首先应是 “信任的互联网” ，既包括数字环境中人与人之间的信任，也包括整个数字生态系统对平台、技术和制度的信任。



越南互联网协会主席武黄连指出，数字文化是构建信任的关键因素。数字文化不仅是技术能力，更包括正确的意识、态度和行为规范。当用户具备数字素养和责任意识时，既能有效自我保护，也能为社会创造双向价值。



从企业视角出发， VNPT集团旗下网络安全品牌VNPT Cyber Immunity个人信息安全产品经理阮友强表示，在人工智能驱动的复杂网络攻击背景下，个人用户尤其是老年人、儿童和技术能力较弱群体更易成为受害者。许多风险并非源于技术不足，而是缺乏风险识别能力和及时支持机制。他呼吁监管机构、科技企业和社区共同构建 “数字免疫系统” ，打造安全可信的数字空间。



越南互联网中心已实施多项技术措施，从源头保护互联网：加强资源管理，提升路由和域名安全，应用认证与加密技术，利用人工智能和机器学习监测滥用行为，并建立社区举报系统，及时处置违规行为。自2020年实施相关措施以来，越南互联网地址资源保护率已达97%，并保护了1.4万个域名，有力保障了数字身份安全。



互联网是多层次生态系统，唯有基础设施稳固、资源受保护、服务稳定、内容可信，才能确保整体安全与可靠。只有在负责任、守法建设数字内容与应用，并在社会各界共同参与下，互联网才能真正实现安全可信。



越南互联网中心呼吁基础设施企业、数字服务提供商和全体用户共同努力，建设安全、可信、可持续的越南互联网，满足国家数字化转型要求，保障人民和企业的长远利益，为实现第57号决议确定的战略目标贡献力量。（完）