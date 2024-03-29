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莱州省边防部队牢固保卫国家边境主权、安全
基于这一现实，近年来，莱州省边防部队党委、指挥部多措并举推动边防任务落实，取得了较为全面的成效。最明确的是，定期向党委和地方政府提出建议，指导有效实施有关边境和口岸管理和保护的法律文件；宣传动员群众执行保卫边疆界碑任务出现许多积极变化；管理、监督、查处违法行为严格落实。与此同时，严格维护检查、出入境控制和边境监管的流程和程序；高度重视与友国边境管理和保护部队的外交活动和信息交流；配合有关部门开展打击犯罪、违法犯罪、走私、贸易诈骗、非法跨境货物运输等活动，得到严密组织，有利于维护边境地区政治安全，坚决维护领土主权，避免陷入被动。
后续年，预计全省政治安全形势将基本稳定，经济、文化、社会持续发展，人民生活逐步改善。但敌对反动势力继续推行破坏活动，毒品犯罪、人口贩卖、走私、贸易诈骗、非法出入境等日益复杂化。为坚决维护国家主权和边境安全，省边防部队确定重点抓好以下主要任务和措施：
第一，主动、正确掌握、研究、预报变境内外情况，及时提出参谋意见，避免陷入被动状态。
为此，省边防部队主动研究、综合评估、准确预测边境地区境内外形势、宗教活动和破坏行为，从而制定严格、科学、有效的斗争方案计划，专案，重点打击敌对势力的破坏活动，特别是要求分裂国家和自治的图谋，如建立“苗族国家”、“苗族基督教会” 》、《巴措多》、《东方闪电》。积极协调友国戍边力量，互通信息、了解和评估情况，妥善处理涉及国家主权和边境安全的相关案件。
同时，加强宣传，动员广大干部、党员和人民群众增强贯彻落实党和国家国防外交主张、政策的意识和责任。继续有效落实“新形势下全民参与维护领土主权和国家边境安全”；“全民参与打击犯罪，维护边境地区政治安全、秩序和社会安全”；社会经济发展模式，帮助人们消除饥饿和减少贫困以及边境地区的国家计划和目标。发挥边防屯干部参加边境县、乡党委的作用和责任；边防屯党员到村支部参加活动；村长、宗教界人士、知名人士等在参谋和宣传鼓励人们参加管理和保卫边境主权、安全中的作用。
第二，严格出入境、边防监管程序和规定。
由于本省边境地区地形特点十分复杂、险恶，步道多，自发开放等，要落实好出入境和边境监控的程序和规定，防御在管理、保护主权和边境安全中十分重要。为落实好这一内容，省边防部队党委、指挥部加强了专业化建设，注重专业性、深度性、贴近职能任务、职责、权利、法律规定。发挥骨干、专责作用，主持配合相关了维护政治安全、社会秩序治安；积极。主动制定各专案、计划，定期或不定期开展高峰专项行动，严格有效防范和打击犯罪、吸毒、非法跨境运输等行为。加强与所属职能力量合作，及时发现、预防、坚决持久解决违反协议、法律文件、侵犯边界的行为。机关、单位、边防站严格执行检查流程和程序，控制出入境、边防监管；同时，应用信息技术，改革口岸管理程序，依法及时处理违法行为。
第三，积极做好边防对外。
这是一项重要、综合性强的任务，直接影响边境安全和安宁，落实好这一方案，有助于国防外事任务的顺利实施。在抓紧上级边防对外工作的方向和任务的基础上，省边防部队具体化成为各项计划，为省委、省人委会指导各部委行业和地方严格、有效开展落实当好参谋。除此之外，就建设和升级口岸以及建立边境市场区（点）提供建议；恢复与中国蒙自边防部队的双边巡逻活动；组织边境双边友好交往、人文交流、友好缔结。指导机关、单位、边防屯加强与友国边防、口岸管护力量的合作，严格落实建设管理合作与预防、打击犯罪活动的协议和谅解备忘录。
第四，建设拥有综合质量、战斗力强、业务精通的边防对，无愧为管理和保卫边境主权、安全的骨干、专责力量。这是决定性因素，确保无论在什么情况下，边防部队都接受并完成被交付的任务。因此，省边防部队党委、指挥部继续贯彻和有效落实关于力量组织调整的各项决议和指示，尤其是第十一届军队党部代表会决议提出的三个突破口以及“基本完成力量组织调整年”主题。根据新的参谋编制时间表，按照越南边防法的规定，组织和调整部队，满足新形势下的要求和任务。着力建设一支政治意志坚强、道德品质优良、工作能力优良、业务素质精通的干部党员队伍，能够接受并较好地完成交给的各项任务。继续有效实施“2019-2030年全国干部、公务员和公职人员外语学习计划”项目，在省边防部队学习少数民族语言。准备好力量和设施，随时调动参与预防、抗击、克服自然灾害后果、搜救和处置边境上突发情况。（莱州省边防部队指挥长赵国魏大校）