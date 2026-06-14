莱州省弘扬文化价值、创造新突破、 推动旅游业可持续发展

潜力巨大 方向明确

​近年来，莱州省全面落实旅游发展与文化保护相结合的各项方针政策。2021—2025年，全省接待游客超过500万人次，年均增长率超过33%；旅游总收入超过3.8万亿越盾，为地方财政收入增长和服务业结构优化作出积极贡献。目前，全省共有2个省级旅游区、20个获官方认定的旅游景点以及3个省级节庆主题旅游产品。

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越南莱州省新水湖村蒙族同胞具有独特文化色彩的集市。图自越通社

​为促进文旅发展，莱州省已在新水湖村（Sin Suối Hồ）、西头寨村（Sì Thâu Chải）和老寨一村（Lao Chải 1）等地形成并发展了一批具有代表性的社区旅游发展模式。其中，新水湖村于2023年荣获东盟社区旅游奖。这一重要国际荣誉充分彰显了莱州省社区旅游发展模式的质量和成效。

莱州省文化体育与旅游厅厅长陈孟雄表示，该省始终坚持每一个旅游产品都应植根于真实的文化价值，确保当地社区广泛参与并直接受益。目前，社区旅游模式不仅为当地居民创造了稳定生计，也成为激励各族群众主动保护民族语言、传统服饰、风俗习惯和传统手工艺的重要动力。

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推出配套措施

​莱州省将旅游发展与文化保护相结合确定为战略任务。近期，该省颁布有关2026—2030年及展望至2035年旅游发展计划的决议，其中，明确了一系列目标、任务和配套措施，力争实现旅游业突破性发展，使旅游业成为全省重要经济产业。

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泼水节是莱州省老族同胞的特色传统节日。图自越通社

根据规划，2026—2030年期间，全省旅游接待人数年均增长率力争达到10%以上，到2030年游客接待量超过240万人次，旅游收入超过2.7万亿越盾。

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莱州省计划打造15个以上社区旅游村。其中，新水湖村力争获得联合国世界旅游组织（UNWTO）“最佳旅游乡村”称号；西头寨村和老寨一村继续得到升级改造和同步投资建设。

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莱州省溶洞景观雄奇壮美，展现出极高的旅游吸引力。图自越通社

该省还计划吸引1至3家战略投资者投资建设大型生态度假旅游项目，包括帕塔（Pắc Ta）生态度假旅游区和片发溪（Suối Phiêng Phát）旅游区等项目。

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此外，旅游业预计为约9500名劳动者创造就业岗位。全省住宿设施规模将扩大至3000间以上客房，其中25%以上达到三星级及以上标准。莱州省还致力于打造北部中游和山区地区具有吸引力的旅游目的地。到2035年，全省游客接待量力争突破300万人次，年均增长率保持在10%至12%。

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新水湖村社区旅游村是莱州省备受瞩目的知名旅游目的地。图自越通社

陈孟雄厅长表示，莱州省并不缺乏旅游资源。2025年至2030年期间，需要重点统筹破解基础设施、人力资源和宣传推广等方面的发展瓶颈，同时坚持保护和传承文化价值，因为这既是一项责任，也是推动莱州旅游业实现绿色、可持续和独具特色发展的基础。

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为了将旅游业打造成为重要经济产业，莱州省需要各地政治体系共同参与、居民社区积极主动投入以及中央的大力支持，特别是加快推进黄连山公路隧道、莱州至内排—老街高速公路连接线以及保河—莱州高速公路等战略基础设施项目建设。这些项目将为莱州省在2026—2030年及未来更长时期实现突破性发展奠定重要基础。（完 ）