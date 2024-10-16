近日，由中国云南省江城哈尼族彝族自治县委书记胡兴华为首的代表团与由越南莱州省孟谍县委书记李英乎为首的代表团举行了会谈。

这是两县年度举行的会谈，旨在加强双边团结友好关系，同时促进文化和体育交流，加强边境管理工作，开展边境工程。及时阻止、打击各种跨境犯罪，为维护和平稳定的边界线做出贡献，服务各方经济社会发展工作。

孟谍县委书记李英乎代表该县领导向胡兴华一行介绍了该县自然条件和今年前9月经济社会发展情况。

孟谍县面积26.78万多公顷，是莱州省面积最大的县份。该县共有14个乡镇，110个村寨和街区；人口4.9万多人，共有10个民族和谐共处。该县经济主要靠农业和林业生产为生。该县力争到2024年为止，人均收入达2950万越盾。

孟谍县领导希望今后江城县领导将报告上级，尽早开展有关在17号界碑处开通越南沱江-中国李仙江通道。两县继续发挥团结、友好合作精神，加强文化交流和信息交换，在政治、经济、文化和社会等领域上党和政府指导调控工作的经验交流。从而，为推动越中关系稳定、长期和有效发展做出贡献。

胡兴华已介绍了今年前9月江城县经济社会、国防安全情况。她建议两县保持年度互访活动，加强文化、文艺和体育交流，配合解决好两县之间各项边境事件。

会谈上，双方领导签署了会谈纪要。（完）