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莱州深山中的南鲁瀑布正崛起为探险旅游新热点

南鲁瀑布隐藏在莱州省（Lai Châu）辛湖乡（Sìn Hồ）云雾缭绕、重峦叠嶂的高山之中。它宛如一条洁白的丝绸横跨山峦，展现出原始而雄伟的姿态。凭借其原始美景以及当地社区对旅游开发的投入，这里正成为热衷于徒步和探索西北自然原生态之美的游客眼中，一个极具魅力的新兴目的地。

来自老街省的游客武黄海先生不禁感叹道：“我去过很多地方，征服过许多路段，但初次来到南鲁，我真的被征服了。不仅是瀑布之美，沿途溪流两岸的景观也美得令人窒息。我相信这片土地在不久的将来，旅游开发的潜力将非常巨大。”

​在晴朗的日子里，阳光穿过林间叶缝，照射在水雾上，折射出闪烁的彩虹。瀑布声时而如壮丽的史诗般澎湃，时而又在古森林的静谧中沉淀，给人一种极为宁静的感觉。瀑布脚下的平坦石滩空间宽敞，是游客停下来休息、拍照或在自然怀抱中举行小型野餐的理想场所。

来自河内的游客阮怀秋激动地分享道：“这是我第一次踏足此地，感到非常震撼。徒步路线太美了。当看到三层叠瀑时，我清晰地感受到了大自然的鬼斧神工——一边是云海，一边是瀑布，所有的疲惫仿佛都烟消云散了。”

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每一道菜肴不仅蕴含着山林的味道，还承载着当地同胞的文化故事与真诚待客之情。图自越通社

探索南鲁不仅是一场视觉盛宴，更是一次精致的美食体验。这里不仅有莱州省，更有整个西北地区少数民族浓郁的高原特色。每一道菜肴不仅蕴含着山林的味道，还承载着当地同胞的文化故事与真诚待客之情。

为了给游客提供便利，当地社区发挥了不可或缺的作用。目前，村里正鼓励居民开展住宿（民宿）和现场餐饮服务。这不仅为游客提供了安全的休息场所，也为同胞们创造了发展经济、提高生活水平的机会，助力当地的扶贫事业。

意识到南鲁瀑布的潜在美感，近期许多旅行社和考察团纷纷慕名前来，进行评估并开发旅游产品。专家认为，南鲁瀑布不仅在专业徒步旅游方面具有优势，而且完全符合当前盛行的绿色旅游和体验式旅游趋势，特别适合喜欢探索的年轻人。

​根据省文化体育与旅游厅的发展方向，莱州省正积极配合各企业，标准化徒步路线，为当地导游进行技能培训。同时，加大宣传、推广和数字化媒体传播力度。目标是将南鲁的形象推向更广阔的旅游版图，不仅是在莱州省，更要走向全国及国际市场。（完）

报道/越通社

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