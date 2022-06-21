莫桑比克将成为越南企业进入南部非洲国家的门户

正在对越南进行正式访问的莫桑比克共和国议会议长埃斯佩兰卡•劳琳达•弗朗西斯科•尼瓦内•比亚斯（Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias）于6月21日下午在越南工商会（VCCI）总部与越南企业代表举行见面会。

VCCI主席范晋攻表示，在今年两国庆祝建交47周年的背景下，相信莫桑比克议会代表团的访问将进一步深化两国良好的传统关系。

范晋攻表示，近年来，除了政治合作外，两国经贸合作也出现了积极的信号。2020-2021年间，尽管受到新冠肺炎疫情的影响，但双边贸易额仍超过1.5亿美元，其中越南对莫桑比克出口大米、电缆、肥料、纺织品服装、钢铁制品，并从莫桑比克进口饲料、腰果、煤炭、木材、矿石等。

在投资方面，越南军队工业与电信集团（Viettel）与SPI公司在莫桑比克的合资公司运行稳定，被评价为Viettel在非洲最成功的投资项目。

关于农业方面，2013-2017年间两国在莫桑比克开展粮食作物研发合作项目，其中越南政府出资196万美元，莫桑比克出资21万美元。目前该项目准备开展第二阶段。

VCCI主席强调，越南对莫桑比克的农产品、重工业、基础设施发展、金融、卫生、信息技术、电信等领域的投资前来正在等待挖掘。

莫桑比克议会议长埃斯佩兰卡•劳琳达•弗朗西斯科•尼瓦内•比亚斯强调，越南企业对莫桑比克的投资为其他企业注入动力，希望有更多的

越南企业

来到莫桑比克，与莫桑比克企业开展合作。

2021年莫桑比克GDP增长2%以上，今年力争GDP增长2.9%。为了支持企业投资，莫桑比克设立了一个门户网站，专门提供信息以支持私营企业和公共部门的投资活动。莫桑比克议会议长呼吁越南企业对旅游、采矿、能源和农业等莫桑比克具有潜力的领域进行投资.

埃斯佩兰卡•劳琳达•弗朗西斯科•尼瓦内•比亚斯对越南海洋旅游业的发展表示高度评价。在访问广宁省下龙湾后，她认为，越南企业在这方面的经验可以应用于莫桑比克。

莫桑比克议会议长同时建议两国企业充分利用两国所达成的合作协议，并强调，莫桑比克将成为越南企业进入南部非洲发展共同体（SADC）成员国的

门户

。（完）