莫桑比克共和国总统抵达河内开始对越南进行正式访问

这是菲利佩·雅辛托·纽西总统就任以来首次访越，也是莫桑比克总统17年来的首次访问越南。



越南国家主席办公厅主任黎庆海、外交部副部长阮明姮、越南驻莫桑比克大使范黄金等在机场迎接莫桑比克总统夫妇一行。



陪同菲利佩·雅辛托·纽西总统到访越南的有：总统夫人伊绍拉·费劳·纽西（Isaura Ferrao Nyusi）；外交与合作部长维罗妮卡·纳塔尼尔·马卡莫·德尔霍沃（Veronica Nataniel Macamo Dlhovo）；海洋、内陆水域和渔业部长莉迪亚·卡多佐（Lidia Cardoso）；军事办公室主任尤金尼奥·奥古斯托·罗克（Eugenio Augusto Roque）少将；农业与农村发展部副部长奥莱加里奥·班泽（Olegario Banze）；自然资源与能源部副部长安东尼奥·赛德（Antonio Saide）；莫桑比克驻越南大使伊伦迪·多斯桑托斯（Ilundi Dos Santos）；总统经济与发展顾问奥马尔·马塔（Omar Matha）；总统外交事务顾问曼努埃尔·佩德罗·马祖泽（Manuel Pedro Mazuze）；总统社会与治理顾问托梅·爱德华多（Tome Eduardo）；国家礼宾事务负责人费尔南多·乔马尔（Fernando Chomar）。



菲利佩·雅辛托·纽西总统在越莫即将庆祝建交50周年（1975~2025）之际访问越南，这是两国双边关系良好发展的重要里程碑事件。



按计划，访问越南期间，菲利佩·雅辛托·纽西总统将与越南高级领导人进行会面、会谈，访问越南一些典型企业及教育、文化和历史机构。双方将在一些潜力领域签署合作文件。



越南外交部发言人范秋姮表示，越南与莫桑比克有着传统友好关系，两国在党和国家层面上保持着良好关系，双方代表团互访频繁，在国际事务中相互支持。



2023年，越莫双边贸易额达到5.46亿美元，其中越南对莫桑比克出口1.27亿美元，主要是大米、化肥和各种商品，并从莫桑比克进口4.194亿美元，主要为煤炭和腰果。



目前，在莫桑比克的越南人约有200人，主要是越南官员和在Movitel电信合资公司工作的员工，其余是教育和医疗专家。（完）

越通社