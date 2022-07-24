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荣军烈士节75周年纪念典礼暨2022年全国先进革命有功者代表表彰大会在河内举行
阮春福主席强调，在越南历史长河中，历经建国和卫国的千年历史，本着爱国情怀，越南人民已团结一致，不畏艰苦、不怕牺牲，坚强与外国侵略者作斗争，捍卫祖国独立、主权和神圣领土。在各场斗争中，越南民族数百万名优秀子女为祖国奉献了青春和热血，使国家结下了独立之花和自由之果。
阮春福明确指出，战争已经过去，但其后果依然留在全国多个地方、多个家庭中。战争留下的不仅是身体的创伤，更是精神的伤痕，“让我们更加深刻地领略和平的价值”。
落实胡志明主席的遗嘱， 越南颁发了多项有功者优待抚恤政策，扩大了优抚对象范围，逐步补充和完善优抚制度 ，逐步提高革命有功者的生活水平。最近，越南拨款4000亿越盾，在荣军烈士节之际为超过130万名革命有功者发放慰问品和慰问金，举全国之力建设和修缮烈士纪念工程项目，加快烈士遗骸的寻找和迁葬工作，确认烈士遗骸姓名等。阮春福强调，越南人民永远铭记并为用生命书写“决死为祖国决生”壮歌的前辈们的坚强意志，为祖国带来如今的独立与和平而感到自豪。
阮春福建议各地、各单位和个人以切实行动主动创新，开展更多具有切实意义的活动，视其为自己的责任、感情、荣誉，对为民族解放和国家统一事业付出巨大贡献和牺牲的革命有功者表达感恩之心。
在仪式上，阮春福主席和党、国家领导向革命有功者赠送慰问品，为越南英雄母亲献花。
据悉，截至目前，全国有功者920万余名，其中烈士120万余名、越南英雄母亲13.9万人、武装力量英雄和劳动英雄1300余名、伤残军人近100万人等。（完）