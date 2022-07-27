荣军烈士节：西宁和同塔两省为在柬战争时期牺牲的烈士举行追悼会暨遗骸安葬仪式

在荣军烈士节75周年之际举行的该活动充分体现出对各位英烈的敬意和感恩之心。

在2021-2022年旱期，K70和K71两队已搜寻和归宿238具在柬埔寨牺牲的烈士遗骸和该省境内17具烈士遗骸。

西宁省人民委员会副主席、省烈士遗骸搜寻、归宿和烈士姓名确认工作指导委员会主任武德仲表示，战争已结束，但仍有许多烈士坟墓上没有名字或地址，烈士英灵尚未回归故里。因此，多年来，西宁省党部、政府、军队和人民一直关注英烈遗骸搜寻和归宿工作。该省已同柬埔寨各地方和有关力量配合寻找和归宿数千具在柬牺牲德越南志愿军遗骸并送回国。

82丘烈士陵园是全国抗美救国战争和履行国际义务中牺牲的近1.4万名烈士的安息之地。

*26日当天，同塔省在三农县富寿乡三农烈士陵园为在柬埔寨战争时期牺牲的80名烈士举行追悼会和遗骸安葬仪式。

同塔省人民委员会副主席段晋宝表示，柬埔寨国家已获解放，柬埔寨人民已摆脱种族灭绝制度，但多年来，在柬埔寨牺牲的许多越南干部和战士的遗骸仍未找到和回归故里。为发挥民族“饮水思源”传统，同塔省有关部门已积极开展烈士遗骸搜救和归宿工作。在2021-2022年旱期搜寻活动中，同塔军事指挥部K91队已找到80具烈士遗骸，其中75具是在柬埔寨波罗勉省找到的，5具是在同塔省境内找到的。特别，根据柬埔寨一居民提供的信息，K91队已发现一个集体坟墓，找到18具烈士遗骸。

此次搜寻到的80具烈士遗骸中，部分烈士遗骸未能确定姓名和籍贯。

从2001年至今，开展落实越南与柬埔寨两国政府的主张，受到柬埔寨波罗勉和菩萨两省武装力量和人民的支持和帮助，K91队共搜寻和归宿1981具烈士遗骸，其中93具已确定姓名。（完）