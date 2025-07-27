荣军烈士节：政府总理范明政在广治省向胡志明主席及英雄烈士敬香

在同海坊胡志明主席和英雄烈士祠堂，范明政一行在庄严肃穆的氛围中默哀一分钟，深切缅怀胡志明主席及为民族解放、国家统一、人民幸福事业英勇牺牲的英雄烈士，表达对胡志明主席和英烈们的崇高敬意和无限感恩之情；同时郑重承诺，将与全党、全民、全军团结一心，为建设和坚决捍卫社会主义越南祖国而努力奋斗。



广治省是全国荣军、烈士和革命有功者人数最多的省份之一，优抚对象和革命有功人员约27万名，其中包括3.2万多名烈士，近2.5万名荣军以及4197位“越南英雄母亲”。全省共有288处烈士纪念工程，157座烈士陵园，超过7.4万个烈士墓。

多年来，广治省始终紧紧围绕党的主张路线和国家关于革命有功人员工作的政策法律，努力提高优抚对象的物质和精神生活水平。



范明政把鲜花撒入龙大河中，缅怀1972年在该河牺牲的16名青年志愿者。图自越通社

范明政希望广治省党委、政府、军队和人民继续弘扬抗战时期的革命传统，切实而深入地推进学习和践行胡志明主席思想、道德和作风的运动，与全国携手加快前进步伐，坚定迈向民族富强、文明、繁荣的新纪元。



随后，范明政一行前往位于广治省长宁乡的龙大渡轮码头历史遗址敬香，缅怀为国家独立自由而英勇牺牲的英雄烈士。

在抗美救国战争期间，龙大渡轮及浮桥是长山战略运输线上的重要交通枢纽。美帝集中倾泻数千吨炸弹弹药，将该地变为“火坐标”、“炸弹袋”。



在炮火连天的生死战场上，部队们、冲锋青年、后勤民工、游击队和当地人民群众组成的综合兵种部队坚定坚守岗位，冒着生命危险，用鲜血和青春践行“流血也不能让渡轮停运”、“生则守桥守路，死亦坚强勇敢”的誓言。



他们将整个青春奉献给祖国，践行了“为祖国生死决战”的誓言，倒在了战场上，只为保证渡轮通畅、车辆接续进入前线，及时为南方解放事业提供保障。



范明政与来到龙大二号渡轮码头历史遗址为英烈进香的前青年志愿者和火线民工亲切握手。图自越通社

其后，范明政一行还前往龙大二号渡轮码头遗址，敬香、放花，并检查遗址修缮改造项目。这是原太平省（今太平省）C130青年冲锋队16名队员牺牲之地，其中15人于1972年9月19日美军轰炸中牺牲。



龙大二号渡轮码头历史遗址修缮改造工程于纪念南方解放、国家统一50周年之际动工，总投资约200亿越盾。范明政总理希望该工程早日完工，成为集历史、文化、宗教信仰于一体的遗址群，铭记英雄烈士之功绩，实现人民特别是太平省（合并前）16名青年冲锋队员亲属的心愿与期望，同时广泛宣传工程的人文意义和深刻历史价值，教育青年一代继承和发扬革命传统。（完）