范星梅大使：阮富仲总书记此访对推动越中关系非常重要

应中共中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平的邀请，越共中央执行委员会总书记阮富仲率领越南共产党高级代表团对中华人民共和国进行正式访问。值此之际，越南通讯社驻北京记者就越中两国关系以及阮富仲总书记一行此次访问的意义与重要性采访了越南驻华大使范星梅。



范星梅大使表示，过去一段时间，越中全面战略合作伙伴关系总体上继续保持稳定、积极的发展势头，在各个领域的合作取得了许多重要成果。在政治关系方面，高层交往和接触是经常且灵活多样的，为增进两党两国政治互信作出重要贡献。

双方经贸合作保持稳定发展。中国继续是越南第一大贸易伙伴和第二大出口市场，而越南继续是中国在东盟（ASEAN）国家中最大的贸易伙伴。今年前9个月，双向贸易总额达1323亿美元，同比增长10.2%。中国目前在对越投资的139个国家和地区中排名第6，注册资金总额为224.38亿美元。

两国在预防新冠肺炎疫情（COVID-19）方面的合作取得了许多实质性成果。中国是向越南提供新冠疫苗最多的国家之一，为越南疫情防控做出了有效贡献。双边人文交流逐步恢复，2022年前9个月，中国赴越游客为7.81万人次，同比增长1.7倍。

关于边境和领土方面，双方密切配合，加强陆地边境地区的治安管理；根据国际法，就管控分歧、维护海上和平稳定达成共识。

然而，由于COVID-19疫情的负面影响，越南与中国的合作仍面临一些困难，例如边境口岸的货物通关有时不顺畅，直航商业航班尚未恢复正常等。

至于阮富仲总书记访华的意义，范星梅大使表示，在国际和地区局势发生许多复杂难料的变化、COVID-19已经并且正在对全球政治经济形势产生严重影响的背景下，此访对推动和深化越中关系具有重要意义；巩固两党两国政治互信，推动两国关系迈上新的发展阶段。

对于未来两国关系的前景，范星梅大使表示，双方要加强高层和各级代表团交往，进一步巩固政治互信，认真且全面落实两国高级领导人所达成的共识，以及两国各部委、各地方之间的双边协议；及时排除困难和障碍；推动和提高两国在各领域的实质性合作质量。

范星梅大使表示相信，鉴于当前越中两国关系的优势、潜力、需求和成果，加之两党、两国和两国人民的决心和共同努力，越中全面战略合作伙伴关系在两国更加坚固的友谊与合作基础上将进入新的发展阶段。（完）



