范星梅大使：范明政总理访华并出席世界经济论坛新领军者年会具有重要意义

应中华人民共和国国务院总理李强和世界经济论坛（WEF）创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布（Klaus Schwab）的邀请，越南政府总理范明政将于2023年6月25日至28日对中华人民共和国进行正式访问并出席第十四届世界经济论坛新领军者年会。值此之际，越通社驻北京记者就此访的目的和意义对越南驻中国大使范星梅进行了采访。

这是范明政总理首次对中国进行正式访问，也是越南政府总理7年来首次对中国进行正式访问，是两党两国高层领导人长期以来保持定期接触的持续。在国际关系发展复杂多变，受新冠肺炎疫情影响，世界经济严重衰退的背景下，此次访问具有非常重要的意义，对两国高层领导人来说是一次契机，旨在深入交换全面落实阮富仲总书记对中国进行正式访问（2022年10月30日至11月1日）所取得的成果和达成共识的措施，努力推进互利领域合作，管控好分歧，为推动越中全面战略合作伙伴关系走向纵深和务实发展。

此访期间，范明政将出席由世界经济论坛与中国在天津联合举行的第十四届世界经济论坛新领军者年会。作为国际社会可靠的伙伴和负责任的成员，越南将积极贡献并与国际伙伴协调解决全球性问题，以维持和促进增长。

越南希望通过本届会议推介经济社会发展成就，传达越南发展目标、观点和方向的重要信息；继续推动越南与世界经济论坛的合作关系更加有效和实质性；加强与全球和地区企业特别是中国企业的合作，进一步为国家发展营造良好的国际环境、吸引外部资源等。

关于两国经贸关系，范兴梅大使强调，中国是越南第一大贸易伙伴、第一大进口市场和第二大出口市场。越南是中国在东盟最大的贸易伙伴。

关于在天津举行的第十四届世界经济论坛新领军者年会的内容以及越南代表团预计对该会议作出的贡献，范兴梅大使表示，本届会议的议程重点讨论新领域，其中强化新兴经济体和潜在经济体的作用。

范明政总理将将出席全体会议和领导人午餐会。这都是本届年会议程的重点活动，受到各个国家、国际组织和企业界的关注。出席会议期间，范明政总理将与世界经济论坛负责人共同主持越南与世界经济论坛国家战略对话会，出席越中企业论坛，并同部分与会国家和企业负责人接触。

通过此次会议，越南希望推广经济社会发展成就，传递越南发展目标、观点、方向的重要信息，掌握世界经济的新问题、新趋势，就世界经济深度变革背景下全球、区域和国家层面发展和治理思路交换意见，从而提升越南在全球事务中的作用和声音；持续推动越南与世界经济论坛合作关系不断走深走实；加强与全球和地区企业特别是中国企业的合作，旨在继续巩固便利的国际环境，引进外部资源服务国家发展。。

范星梅希望，通过此次访问，双方能够达成一系列有利于两国关系的具体、务实的成果。第一，此访为两国领导深入战略沟通、增进相互了解和政治互信、夯实和指引两国关系健康稳定发展提供契机。第二，此访将确定全面落实两国高层共识的各项举措，为进一步推动两国在经贸投资、文化、教育、旅游、科技等领域的合作注入动力，给两国人民带来更多实实在在的利益。第三，通过此访，两国领导人将继续探讨如何管控好分歧，维护海上和平稳定环境，加强在各多边场合的协调和相互支持，为进一步深化两国合作关系作出积极贡献，有利于维护地区乃至世界的和平、稳定与发展。（完）