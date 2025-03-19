范明政：法律必须将党的主张和方针具体化

六项法案包括《原子能法（修正案）》、《供排水法》、《城市管理与开发法》、《科学技术与创新法》、《节约和有效利用能源法》以及《企业法（修正案）》。



会议总结时，政府总理范明政要求，各项法律必须将党的主张和方针具体化，特别是新颁布的决议、结论和指示。



在会议上，政府成员一致认为，上述法律的制定对于完善法律框架、提高国家管理效能至关重要，旨在推动和平利用原子能、促进经济社会发展，提升科技创新水平，鼓励节约与高效使用能源，并及时解决困难和障碍，为企业创造宽松、透明的法律环境。



在对《原子能法（修正案）》的讨论中，政府重点研究了促进原子能发展和应用的政策；确保辐射与核安全及国家管理权的分级；核查活动；放射性废物、废旧放射源及已使用核燃料的管理；核辐射事故应对；以及核损害的民事责任等问题。



关于《科学技术与创新法》，许多代表认为，相关规定应具有突破性，并积极有效地促进科学研究、技术发展和应用；推动科技市场发展；激励创新和技术应用，以促进经济增长，保障国家安全，提高人民物质与精神生活水平，使科技创新真正成为国家工业化、现代化的动力，这也正是越共十三大提出的目标，特别是将中央政治局第57号决议制度化。



关于《企业法（修正案）》，代表们认为，该法的制定旨在进一步完善法律框架，为企业“松绑”，促进企业发展，吸引投资，改善投资经营环境，使之更加便利、安全和透明，并确保法律的紧迫性、完整性、一致性和有效性。政府重点讨论了市场准入和企业退出机制；企业治理；履行国际反洗钱承诺；个体经营活动的法律依据等内容。

教育部长阮金山在会议上发言。图自越通社

在修改补充《节约和有效利用能源法》部分条款方面，政府讨论了如何解决现行法律实施中的困难和障碍；加强措施以确保企业向相关机构提供能源消耗及经营数据的合规性；优惠政策及金融支持工具的规定；市场转型及能源使用设备的能效管理；以及提升国家在节能与高效用能领域的管理效能等内容。



范明政在会议上强调，法律必须将党的主张和方针具体化，特别是新颁布的决议、结论和指示，并确保“六个明确”：明确删除的内容；明确修改和完善的内容；明确补充的内容；明确简化和削减行政程序的内容；明确分级、分权的内容；明确存在分歧的问题以及其他需要报告政府常务委员会、政府和总理审议、指示的问题。



范明政向各部委和机构部署具体任务，要求推进已获国会通过的法律和决议的制定和实施；及时向总理和相关副总理报告执行过程中遇到的困难和障碍；加快完善并按计划向国会提交法律和决议，确保进度和质量，特别是要抓紧制定和提交有关行政机构重组的法律和决议，以保障各级机构的运作连续性。此外，各部委须主动与国会相关机构协调，在法律和决议的起草、修订、完善及提交过程中保持紧密合作，并就新出现的问题向主管部门报告。 （完）