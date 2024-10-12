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范明政：数字化转型要深刻、全面并取得实效

10月12日，越南政府总理、国家数字化转型委员会主席范明政主持2024年国家数字化转型日响应活动，回顾社区数字技术组在推动国家数字化转型进程中取得的成果。此次活动在政府驻地举行并在全国63个省设有分会场。

10月12日，越南政府总理、国家数字化转型委员会主席范明政主持2024年国家数字化转型日响应活动，回顾社区数字技术组在推动国家数字化转型进程中取得的成果。此次活动在政府驻地举行并在全国63个省设有分会场。

 

2024年是推动数字经济发展的一年，其中以信息技术产业、经济部门数字化、数字化管理、数据数字化等四大支柱，为经济社会快速可持续发展注入重要动力，为企业和人民带来更多实质性成果。从单一的地方数字化转型模式，社区数字技术组现已形成覆盖全国的网络，为国家数字化转型工作提供切实有效的支撑。

 

活动上，代表们重点就2024年国家数字化转型取得的成果，特别是数字经济发展进行全面、客观、准确的评价；回顾社区数字技术组在国家数字化转型征程中的贡献；今后一个时期数字化转型和数字经济发展的主要任务和解决方案。会议讨论了数字体制、数字基础设施、数字社会、人力资源等。

 

范明政在发表总结讲话时强调，数字化转型是必然趋势、客观要求、战略选择，是实现快速可持续发展的首要任务；是越南全党全军全民的事业，为实现国家繁荣富强、人民富裕幸福、不让任何人掉队目标作出贡献。

 

范明政高兴地看到，国家数字化转型和数字经济取得了许多积极成效，对国家经济、社会、文化方方面面产带来了深刻影响，并受到国际社会的高度评价。越南在国际数字化转型排名中取得了长足进步。

 

其中，2024年电子政务发展指数上升15个名次，在193个国家和地区中排名第71位；全球创新指数上升2个名次，在133个国家和地区中排名第44位；全球网络安全指数上升8个名次，在194个国家和地区中排名第17位。

 

信息技术产业发展对多个行业和领域产生积极的溢出效应，数字技术企业达5.1万家，创造就业岗位150万个；数字技术产业今年前9月收入估计达1180亿美元；软件和数字服务活动收入达66.4亿美元；数字技术产品出口1008亿美元等；吸引了来自三星、高通、英飞凌、安靠等价值数十亿美元的新投资项目和增资项目，同时还有数十个大型项目正在洽谈中。

 

范明政要求数字化转型需要更加强有力、更加更加有效，加速突破，推动数字经济发展、绿色转型、减排等。特别是要推动包括数字体制、数字基础设施、数字人力资源在内的三大数字化战略突破。

 

范明政同时要求尽快在各大城市部署5G商用，从而提高数字服务质量，促进现代化生产；升级国家电信基础设施，加大国际海底光缆连接力度，发展卫星等，与地区和世界先进国家接轨；提供卫星电信服务；发展物联网基础设施，增强自动智能连接、采集和共享数据的能力等。

 

范明政相信，在整个政治体系、企业界和人民的共同努力、决心、主动性和创造力之下，国家数字化转型将快速、可持续、全面和包容性地发生变化，为促进经济社会发展做出重要贡献，为人民带来幸福富裕生活，建设国家繁荣富强的新纪元。（完）

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