范明政：形成全民参与的防火、灭火及防灾减灾文化风尚

今日上午，2025年国际消防、救援技术与装备及安防设备展览会暨企业对话论坛在胡志明市富美兴城区西贡会展中心举行。越南政府总理范明政出席活动并作重要工作指示。



本次由越南公安部主办的论坛以"消防救援与数字化转型服务国家经济社会发展"为主题，旨在满足新时代民族发展需求。



作为越南人民公安传统日80周年暨全民保卫祖国安全日20周年系列纪念活动的重要组成部分，此次展会及论坛受到各界高度关注。



范明政在讲话中强调，要构建全民参与的消防文化、防灾减灾与救援体系，加快制定《重大火灾防控与救援效能提升专项行动方案》。



范明政指出，必须提高全社会防范意识，提升专业化水平，配备符合实际需求的装备和现代技术；完善消防、救援的政策、法律、标准和规范；按照“事前严格把关、事后经常检查”的原则，提高国家管理的效能。



范明政强调，要注重预防工作，增强整个政治体系和全社会的责任感，绝不能将责任“甩给”公安机关；要加强宣传、普及和教育，尤其是在法律知识、消防救援技能方面；加大分级授权力度，杜绝国家管理缺位现象；推进消防和救援领域的行政改革，做到通畅透明，便利民众和企业，降低合规成本；同时要加强检查、监督，对违法行为严肃处理。



范明政还建议在消防、救援、安全防护工业领域实现科技发展、创新和数字化转型的突破，强化数字技术、智能技术、大数据和人工智能的应用，提高消防救援能力；扩大国际合作，加强信息交流、经验分享和先进技术应用，逐步实现消防救援技术、设备、装备的自主研发和生产；编制消防、防灾减灾和救援的手册与指导材料。

范明政要求企业和民众严格遵守法律规定，提高防范意识和责任感，加强企业内部的消防救援能力建设，按规定投资消防装备和设施。



同日上午，范明政总理还出席了2025年国际消防、救援技术与装备及安防设备展览会的开幕式。



2025年国际消防、救援技术与装备及安防设备展览会汇集了来自国内外的480个品牌以及消防、救援、安防领域的顶尖企业参展。其中，越南、日本、新加坡、韩国、中国等国家的展区吸引了众多参观者驻足。



展览展示的产品涵盖多个领域，包括：主动式消防系统，如消防泵、救援与逃生设备、火灾报警装置、排烟系统；救援与防灾设备，如 GIS/GPS 及紧急通信系统、有毒物质检测与分析仪器、消防机器人；无人机（UAV）；被动式消防系统，如防火门、防火构件、防火涂料和防火材料；以及劳动防护用品，如消防服、消毒设备等。



范明政致开幕词时指出，举办国际消防、救援技术与装备及安防设备展览会对于推动越南安全防护、消防救援工业的发展具有重要意义，从而更好地满足新形势下的消防救援工作需求。他相信，本次展览和论坛将进一步深化社会各界的认识，提出切实可行的解决方案，助力消防救援工作在今后取得更多成果。（完）