在广南省调研指导工作期间，越南政府总理范明政参观考察了HS晓星（广南）集团、朱莱港、朱莱机场和THACO集团；要求各单位力促发展，与全国一道努力实现2025年增长率达8%，未来几年实现两位数增长目标。

越南政府总理范明政在视察HS晓星（广南）集团时对该集团有效的经营投资活动表示祝贺，对该集团为社会保障活动做出的贡献给予高度评价，并强调，越南政府将为集团在越南的经营活动创造便利条件。

范明政建议HS晓星集团必须与广南省乃至越南一道努力实现2025年增长率达8%，未来几年实现两位数增长的目标。

范明政同时指示各部委、行业、机构和广南省解决HS晓星集团提出的具体建议，同时，推进简政放权，简化行政首席，加强反腐败反消极力度，为人民和企业创造最为便利的条件。

*范明政在此期间前往朱莱开放经济区长海集团股份公司（THACO）。范明政对该公司取得的可喜成绩，特别是产品质量更高、国产化率更高、价格更合理、数字化和自动化程度更高、为国家预算的贡献更多给予表彰和高度评价。

范明政要求THACO率先促进创新创意，加快发展步伐并取得突破，实现全面、包容、可持续和积极发展，推动数字化转型、绿色转型、创意经济，确保劳动安全和环境保护，更好地参与社会保障工作，为实现2025年广南省增长10％、全国至少增长8％的目标作出贡献。

对于THACO的建议，范明政指示交通运输部立即解决与葛乐（Cửa Lở）航线项目投资有关的程序，以便5万吨级船舶进入朱莱港，确保实质、高效、公开、透明，防止消极腐败现象发生。

*范明政亲自慰问在朱莱港工作的干部、人员和工人并向其赠送慰问品。

*同日，范明政一行视察了朱莱机场；检查政府总理三年多前关于朱莱机场投资和运营社会化项目的指示的执行情况。（完）