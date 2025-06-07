范明政：即使只有一位海外越南人，党和国家也始终关心关怀

据越通社特派记者报道，在对爱沙尼亚共和国进行正式访问期间，越南政府总理范明政与夫人于当地时间6月7日上午会见了越南驻芬兰兼驻爱沙尼亚大使馆干部、工作人员及旅居爱沙尼亚越南人代表。



越南驻芬兰兼驻爱沙尼亚大使范氏清平表示，旅居爱沙尼亚的越南人数量不多，且在不同的时期有所变动。目前该社群大约有50人，主要是知识分子、留学生和商人。越南人社群团结勤奋，遵守当地法律，并始终心系祖国。



在会见中，范明政表示，他为虽然人数不多但团结一致、共同发展的越南人社群感到自豪；他同时对该社群为国家发展作出的贡献表示感谢，并高度评价他们珍视党和国家领导人的关爱、遵守所在国法律、并积极促进越南与爱沙尼亚之间的友好关系。

本着“一个也不落下，不让任何人掉队”的方针，范明政强调，海外越南人是越南民族大家庭不可分割的一部分，即便某地只有一位越南人，党和国家也会设法以最合适、最有效的方式给予关注、支持与帮助，力争让每一位越南人都能照顾好自己和家人的生活，同时为社群和国家作出贡献，并增进越南与所在国之间的关系。



当天上午，范明政夫妇还走访了越南人阮越胜一家。阮越胜在爱沙尼亚首都塔林开了一家颇具知名度的越南美食餐厅“Phở Bar”。



这是范明政对爱沙尼亚共和国进行正式访问期间的最后一项活动。当天下午，范明政与夫人及越南高级代表团离开塔林，前往法国共和国,从6月7日至11日出席第三届联合国海洋大会（UNOC 3）并在法国开展双边活动。（完）