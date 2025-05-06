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范明政：动工、落成80项重点工程 献礼80周年国庆
政府以及各部委、地方继续推进政治体系机构精简重组工作，构建两级地方政权体系，并配套出台一系列指导文件；同时，及时落实党中央、政治局和苏林总书记关于应对美国新出台关税政策的指导意见；积极筹备和推进重要对外交往活动。
范明政高度评价各部委迅速制定并提交政治局颁布关于发展民营经济的第68号决议，并表示，政府正在加紧制定提交国会审议的该决议实施方案草案，同时将动工、落成80项工程项目，其中包括位于河内东英县的国家会展中心和动工兴建四莲桥（河内），献礼八月革命胜利和九•二国庆80周年。此外，还将集中推进与美国的贸易谈判，保障互利共赢，提振人民和企业的投资、生产和经营信心。
范明政要求政府成员和与会代表聚焦讨论当前形势特别是突出问题，政府及各部委的调控成效，全国整体和各行业、各地的具体成果亮点，总结管理与调控方面的经验教训，分析2025年5月及未来几个月的形势，提出加快增长、实现宏观经济稳定、控制通胀、确保经济运行在合理区间的任务和措施，力争实现8%以上增长率，未来几年实现两位数增长；并关注文化、社会、环境、国防、安全、外交等方面的重点任务，尤其是行政单位重组和两级地方政府建设等工作。
财政部表示，尽管当前全球形势复杂多变，对经济社会发展带来挑战，但在党中央、政府、国会、整个政治体系及人民、企业的共同努力下，4月经济社会形势继续呈现积极转变，2025年前4个月多数领域较2024年同期均实现更好成绩。
农业、工业和服务业三大经济领域继续保持正向增长。农业稳定发展；4月工业产值同比增长8.9%、环比增长1.4%，前4个月增长8.4%；服务业持续强劲增长，商品零售和服务消费收入增长近10%；国际游客接待量达770万人次，创历史新高，同比增长23.8%。
宏观经济大盘保持稳定，消费价格指数（CPI）均值为3.2%，为灵活高效实施宏观政策留出空间。汇率保持稳定，贷款利率进一步下降。国家预算收入完成全年预算的48%，同比增长26.3%。进出口总额超过2750亿美元，同比增长15%，顺差额超过50亿美元。
特别是基础设施建设进一步加快，全国同步动工、落成80项重点战略项目，为南方解放、国家统一50周年献礼。发展投资继续取得积极进展，公共投资资金拨付总额达110.5万亿越盾，高于去年同期水平。实际到位外资（FDI）达67亿美元，为2020-2025年间最高水平。
越共中央政治局第57号决议得到全面推进，政府已向国会提交13项重要法律草案，并优先安排资源用于推动科技发展、创新和国家数字化转型。反浪费工作受到高度重视。政府完成对超过2200个项目进行审核，并向政治局、国会提出解决方案。
文化、社会领域继续受到关注；民生得到保障，人民生活水平不断提升；“全国危旧房清零”运动广泛开展。教育培训持续改革，医疗服务水平提升。越南2025年幸福指数在全球143个国家中排名第46位，较2024年上升8位。
政治社会形势保持稳定；国防安全得以巩固；社会秩序安全得到保障；对外和国际一体化工作不断推进；国家声誉和地位持续提升。多家国际组织和专家继续看好越南经济前景，其中亚洲开发银行（ADB）预测越南2025年GDP增长6.6%，2026年为6.5%；渣打银行预测2025年增长可达6.7%。
越通社将继续对会议相关内容进行跟踪报道。（完）