范明政：加快立法工作，迅速应对快速变化的局势要求

4月18日上午，越南政府总理范明政主持2025年4月第二次立法工作专题会议，审议并就五项法律建设内容提出意见。出席会议的有各位政府副总理、各部部长、政府成员部级机关负责人以及相关部委和政府机构领导。



范明政在会议上致开幕词时表示，政府拟提交第十五届国会第九次会议63份文件和报告，其中包括37项法律和规范性决议草案。这是一批数量庞大、内容重要、对全社会产生深远影响的法律文件。从现在到第九次国会会议开幕时间已经不多，但需要准备的工作量巨大，任务繁重，要求极高，性质非常复杂。



今年4月初，政府已召开会议，审议并提出6项法律和决议草案意见。然而，鉴于工作需要，政府今天继续召开2025年4月的第二次会议，及时就拟提交第十五届国会第九次会议通过的法律草案提出意见，确保其进度和质量。



范明政表示，通过日前在河内举行的全球绿色目标伙伴2025峰会（P4G）及其他各场会议、会谈，国内外企业发表的意见反映体制上的障碍，即企业为解决一个问题需“跑”多个部门，决策和政策出台缓慢。范明政强调，体制仍是所有障碍中的核心障碍，因此必须投入时间和精力加以破解，建设和完善法律体系；尤其是在当前局势快速而激烈发展的背景下，解决问题也必须迅速果断，因为犹豫就会错失良机。

范明政指出，当前世界变化迅速、形势复杂，困难多于机遇和便利，更加证明党和国家确立构建独立自主、积极主动、实质高效、深度融入国际社会的经济发展方向是完全明智和正确的。因为世界上不存在唯一市场，只有国家民族的唯一利益，必须实现利益共享、风险共担。



范明政指示，立法工作应以政策框架设计为核心，回应实践要求，包括解决已出现的问题和应对新生问题。法律体系的建设和完善要朝着加强分级管理、权责分明的方向推进，同时做好资源配置，并加强监督与检查。



根据议程，政府将在此次会议上就以下五项法案提出意见：《规划法若干条款修改补充法》，《国家预算法修正案》，《招投标法、公私伙伴模式投资法、海关法、进出口税法、投资法、公共投资法、国家资产管理与使用法若干条款修改补充法》，《企业法若干条款修改补充法》以及《信用机构法若干条款修改补充法》。（完）