范明政：保持每一位干部、公务员和人民与广南省的血肉联系

在访问广南省期间，越南政府总理范明政于2月8日下午与该省领导举行了工作会谈。

越南计划与投资部长阮志勇，交通运输部长陈鸿明，广南省委书记梁阮明哲同中央各部委、行业及广南省领导出席此次会谈。

广南省人民委员会主席黎文勇表示，2024年该省经济社会继续恢复并积极发展，地区生产总值（GRDP）增长率达7.1％，社会投资总额达近36万亿越盾（折合人民币102.8亿元）； 2024年公共投资总额超过9万亿越盾；国家预算收入达27.6万亿越盾，同比增长10.1%。去年，广南省吸引内资项目29个，新批外资项目10个；累计国内投资项目1157个，注册资本总额超过226.89万亿越盾，正在开展的外商直接投资项目201个，注册资本总额63.6亿美元。 2024年，该省进出口总额达近45亿美元。游客总数超过800万人次，同比增长14％，其中国际游客估计达550万人次，增长20％，旅游收入超过21.6万亿越盾等。

范明政在会上强调团结与统一的必要性；要求每位干部、每个公务员、每一名公民保持与广南省这片土地的血肉联系，决心建设富强、文明的广南省。同时，切实指导和指示，有重点、有针对性、有恒心，有远见、有深度、有作为地办事；以人民和企业为一切发展活动的中心、主体、动力、资源。

范明政要求，今后一个时期，广南省努力完成2021-2025年经济社会发展计划；有效落实中央和地方的决议和确定的计划、方案。该省需要清楚地认识到其与众不同的潜力、突出的机遇和竞争优势，特别是在工业、能源、贸易、物流、旅游和服务业方面。

范明政同时要求该省2025年实现10％以上的增长目标，重新制定计划、目标和解决方案，并将具体任务分配给厅局、各行业、地方和企业。同时，创新投资、出口、消费等传统增长动力，促进数字化转型、绿色转型、循环经济、知识经济、科技创新，特别是半导体芯片产业、大数据、文化产业、娱乐业等新增长动力。

广南省必须尽快落实开展组织机构重组、提高公务员和职员队伍素质的第18号决议；向服务业和工业方向实现经济结构调整。同时，在体制、基础设施、人力资源培训等方面实现三大战略突破。

本着“说到就要做到、承诺就要实现、做了就要得出具体结果”的精神，在各部委、行业的共同努力下，凭借广南省委、政府和人民的意志、愿望和热情，范明政相信广南省将克服一切挑战，抓住一切机遇，积极发挥内生优势，实现全面可持续发展，2025年的成就要高于2024年。（完）