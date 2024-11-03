范明政：促进教育培训行业发展 满足新纪元新要求

范明政在听取委员会委员和与会代表发表意见后表示，党和国家历来重视教育培训事业，一直把教育培训工作放在第一位，始终坚持培训是首要国策。



范明政强调，人是发展的中心、发展的主体、目标、动力和资源，越南坚决不牺牲包括教育培训在内的社会进步与正义换取一时的经济增长。范明政建议有关部门切实关注时间、智慧、梦想、潜力和一体化等问题，以尽快推动国家教育培训事业发展且跟上发达国家的水平。



范明政特别强调教育培训领域的放权管理问题，建议提高地方和教育机构的自主权，以扩展创新空间。同时提高教学质量、教师素质，推动终身学习，构建学习型社会。



在此基础上，继续核查中央政治局有关全面、彻底地推动教育培训改革的第91号结论，在2025年第一季度完成落实该结论的行动计划与战略草案。



范明政建议会议关注服务于新兴产业的高素质人力资源培训工作、寻找教育投资资源、逐步将英语作为第二语言，建议教育培训班同计划投资部、财政部配合制定机制，为教育培训部门筹集资源。



对于吸引外国专家、科学家和海外越南人到越南问题，范明政责成教育培训部主持研究制定“建设吸引外国专家、科学家和海外越南人在越南教育培训机构教学、研究和工作的突破性机制政策项目”。（完）

越通社