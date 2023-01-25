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范明政莅临宣光—富寿高速公路项目开展施工进度督导检查工作
宣光—富寿高速公路项目分为两期，一期工程在2020-2023年实施、双向4车道规模、最高时速80公里/小时；二期工程在2025年后实施，投资扩大路面宽度。
宣光—富寿高速公路项目投运之后将满足日益增长的交通运输需求，减少交通拥堵和交通事故；缩短河江、宣光、富寿三省与北部重点经济区和首都河内的通行时间；提高内排-老街高速公路的利用效率。
宣光—富寿高速公路项目的建筑安装施工标段于2021年8月初开工；截至目前征地拆迁工作完成率已达99%；计划工期24个月，预计于2023年9月竣工。
检查项目施工情况时，范明政指出了部分不足之处并要求各有关部门、机关和宣光省、富寿省配合调整投资主张，确保宣光—富寿高速公路规模至少4车道、最高时速为120公里/小时。
与此同时，责成政府副总理陈红河检查指导项目建设工作，力争项目一期工程在2023年12月31日前竣工。
值此机会，范明政走访慰问并向项目工作人员、安置区人民致以美好的新春祝福；要求地方政府确保搬迁人民群众过上比以前更好的生活以及拥有更好的新住地等。
*值此新春佳节之际，范明政一行赴宣光市胡志明祠堂上香缅怀胡伯伯。（完）