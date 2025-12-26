范明政总理：Petrovietnam实施“六个先锋” 与全国一道实现两位数增长

12月26日下午，越共中央政治局委员、政府总理范明政出席越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）2025年工作总结暨2026年生产经营任务和计划部署会议，并向该集团董事会主席颁发任命决定。



将Petrovietnam打造成为全球500强企业之一



2025年，越南共产党国家工业与能源集团第四次代表大会成功召开，明确了该集团的重要任务，确立了至2030年的战略发展方向，目标是将Petrovietnam建设成为全球500强企业之一。



Petrovietnam已建设与发展同步、现代并达到世界和地区水平的油气工业，其业务涵盖石油勘探开发、天然气工业、油气加工与分销、电力和可再生能源、高端技术服务等领域，形成了国家战略性能源骨干基础设施体系。



该集团正式启用新名称“越南国家工业与能源集团”，标志着Petrovietnam发展愿景和使命的重大转型。集团已从单一的油气企业，发展成为在工业与能源、经济安全与对外合作等关键领域中发挥支柱作用的重要力量。



2025年，Petrovietnam资产总额近1200万亿越盾（折合人民币3243亿元）；营业收入连续第四年刷新纪录，超过1100万亿越盾（折合人民币2972亿元），相当于国内生产总值的9%至10%；上缴国家财政近166万亿越盾（折合人民币448亿元）。



Petrovietnam 在2025年500强企业榜单位列第二，连续第 17 年位列该榜单前三名。



以“科技先锋、创新创意；引领绿色转型；创造卓越价值；提升国家能源地位；加速全球拓展”的2026年主题，Petrovietnam坚决胜利完成既定计划，努力实现跨越式发展，为国家经济实现两位数增长作出重要贡献。



在会议上，范明政指出，经过50年的形成与发展，Petrovietnam已确立其作为国家领先国有经济集团的地位，在引领工业发展、能源转型、绿色增长和深度融入世界经济方面发挥着先锋作用。



范明政强调，在国家取得的成就中，越南国家工业与能源集团作出了重要贡献。



范明政对该集团在2025年及2021-2025年阶段取得的积极成果给予高度评价与表彰，并指出，这些成果具有特殊重要意义，为各行业领域注入了协同发展的强劲动力。

其中，该集团在保障国家能源安全、推动可持续发展、增加国家财政收入、捍卫海洋岛屿主权等方面发挥了先锋引领作用；彰显了该集团全体领导、干部和人员团结统一和同心协力的强大力量；同时也体现了包括国有企业在内的越南企业的实力、规模和成熟度。



同时，这些成果增强了国内企业界、外国投资者和合作伙伴对越南的信心；展现了越南人的梦想、实力、智慧、自立、坚韧和迎难而上的决心。



范明政总理向Petrovietnam总经理黎玉山颁发政府总理的决定，任命其担任Petrovietnam董事会主席职务。图自越通社

实施“六个先锋” 与全国一道实现两位数增长



范明政介绍党和国家关于能源发展总体方针以及油气行业的发展方向，并要求该集团坚决、高效贯彻落实党、政府、国会的各项决策和指示，尤其是越共中央总书记苏林最近做出的重要指示和中央政治局近期战略性决议，重点实施“六个先锋”。首先是在完善体制和政策方面发挥先锋作用，服务国家工业化、现代化发展战略，保障国家能源安全，推动工业—能源—服务业安全、可持续发展。



二是在科技应用、数字化转型、绿色转型方面发挥先锋作用，建设数据基础设施，应用人工智能，推动可持续绿色增长，加快能源结构向可再生能源、氢能、LNG、核电、海上风电等方向转型。



三是在同步实施现代、智能治理模式的革新措施方面发挥先锋作用，优化生产经营活动，有效利用资源，灵活应对市场波动；集中开展具有区域和全球影响力的重大战略项目。



四是在国际融入方面发挥先锋作用，持续加强投资促进，积极寻找具备资金实力、先进技术和管理经验的合作伙伴，主动深度参与全球供应链和新能源、可再生能源价值链。



五是在革新思维方式和工作方法方面发挥先锋作用，敢想敢做，敢于面对困难和挑战，行动坚决果断；不断学习与研究、提升能力，着力建设高素质的技术和管理人力资源队伍。



六是在厉行节约、防止浪费行为方面发挥先锋作用，建设廉洁、强大、长期可持续发展的集团。



范明政坚信并期待在2026年，越南国家工业与能源集团能够实现更为强劲的跃升，继续取得卓越成就，为国家经济实现两位数增长目标作出重要贡献，助力越南实现建设富强、繁荣、文明、幸福国家的宏伟愿景，在新时代稳步沿着社会主义道路坚定前行。



会上，范明政向Petrovietnam总经理黎玉山颁发政府总理的决定，任命其担任Petrovietnam董事会主席职务。（完）