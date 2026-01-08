范明政总理：10号服装总公司必须成为国际时尚集团

越共中央总书记苏林、国家主席梁强向纪念典礼赠送花篮祝贺。



范明政代表党和国家领导向10号服装总公司颁授一等劳动勋章，并向该公司优秀个人颁授三等劳动勋章。



范明政在活动发表讲话时强调，回顾国家80年的发展历程，从一个战后贫穷落后的国家，越南已强势崛起，2025年GDP增长率达到8.02%，远超年初预测，人均GDP达到5026美元，正式突破5000美元大关，推动国家迈入中等偏上收入国家行列。



从一个缺衣少食的国家，越南已成为全球许多行业的领先出口国之一，进出口额逐年不断征服新里程碑，刚刚创下9300亿多美元的新纪录。在这共同的成就中，纺织服装行业已确立其支柱作用，出口额达460亿美元，使越南稳居全球纺织服装出口三强之列。纺织服装行业之所以取得上述成就，离不开10号服装总公司的贡献。



范明政高度评价10号服装总公司所取得的令人印象深刻的成果时强调，10号服装总公司在过去一年始终保持稳定增长势头，2025年营收超过5.1万亿越盾，在困难的市场背景下营收利润仍实现两位数增长，已确立了10号服装总公司在全球纺织服装版图上的地位。与此同时，在出口遇阻时灵活回归开拓1亿人口的国内市场，是一个非常正确的战略举措。



范明政总理参观10号服装总公司。图自越通社



另一方面，10号服装总公司是“绿色与数字双重转型”的先锋单位。投资于商品溯源、清洁能源、人工智能应用和建设绿色工厂，帮助该公司劳动生产率提高52%，节约原材料、成本，满足欧美市场最严格的标准，在世界版图上彰显了越南纺织服装的信誉。



为了让提高继续作为纺织服装行业的排头兵，与全国人民共同步入“民族奋发图强的新纪元”，政府总理要求纺织服装行业和10号服装总公司继续同步聚焦落实5项核心任务。



其中，10号服装总公司必须坚决实施绿色化和数字化的双重转型，因为绿色化已非选择而是“时代的命令”，必须在净零排放路线图中走在前列，使用再生原料和清洁能源以跨越国际碳税壁垒，数字化是优化治理和提高生产力的战略武器，要将人工智能、大数据变为优化生产、缩短产品上市时间的得力工具。



范明政要求必须将10号服装总公司打造成一个全球品牌，成为越南智慧与文化的象征，同时，要充分利用各项自由贸易协定（FTA），将越南品牌推向全球市场。



范明政期待10号服装总公司将成为国际时尚集团，深入参与全球价值链，为越南时装产业发展作出积极、有效的贡献，并要求其注重发展党建工作，以党员的模范作用作为可持续发展的动力。（完）