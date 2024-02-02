范明政总理：集体经济、合作社经济要克服困难砥砺前行

越南政府总理范明政重申，政府一直鼓励并依照法律规定为集体经济、合作社快速、可持续、包容、全面发展创造有利的条件。

越南政府总理范明政2月2日上午在2024年合作经济、合作社经济论坛上如是表述。该论坛以线上线下相结合的方式举行。

合作社经济论坛是政府一年一度的盛会，这是代表们分享如何消除集体经济、合作社经济面临的困难，以抓住机遇，实现快速的发展的平台。

据统计总局的统计数据显示，集体经济、合作社经济为GDP贡献近4%的份额。在太原、林同、得乐、同塔、安江、金瓯等多个地方，合作社在发展用于加工出口的农业规模化生产基地发挥重要的作用。

范明政总理表示，要尽快制定并颁布指导2023年《合作社法》的实施细则。有关部门尽快向政府提交相关法令和通知，指导《合作社法》的实施，积极完成2026-2030年集体经济发展总体规划。

与此同时，研究完善《合作社法（修正案）》实施细则中关于合作社内部贷款活动的规定，支持合作社社员，为消除农村“黑色信贷”作出贡献；研究并向总理报告专门针对集体经济的信贷方案；尽早制定合作社和合作社联合会会计制度指导等。

各部委按照合作社法（修正案）的规定以及政府关于农业合作社发展的指导方针，完善支持农业合作社发展的政策。

政府总理表示，要朝着简练、开放、公开、透明、务实、高效、具有继承性地全面革新集体经济和合作社经济扶持政策的立法工作；扶持政策必须遵循市场原则，确保合作社之间公平、平等，为合作社奋发向上创造机会和动力；研究制定支持合作社扶持资金筹集和使用的具体机制，为政策执行提供资源。

范明政总理要求各部委、单位进一步加强合作社经济论坛在促进合作社之间、合作社与其他经济部门之间以及与其他经济部门、组织、专家、科学家之间的对接与合作方面的作用；增强以越南合作社联盟为核心的各级代表组织的作用；提升政策可及性；为合作社提供咨询和支持等。

范明政总理强调，政府鼓励并依照法律规定为集体经济和合作社快速、可持续、包容、全面发展创造有利的条件，为越南经济社会发展作出积极的贡献。

据悉，到2023年，越南合作社超过3.17万个，合作社联盟158个，合作组7.3万个。 2022年，合作社年均收入达到近36亿越南盾（折合人民币 110万），较2021年增长35%；平均利润约为每年3.66亿越盾，较2021年增长71%； 2022年合作社人年均收入达到5600万越南盾（折合人民币17138元）。（完）