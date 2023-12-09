范明政总理：金瓯省要打造国家“最南端”品牌

12月9日上午，越南政府总理范明政在金瓯省会议中心出席金瓯省规划公布仪式暨招商引资活动。

金瓯省委书记阮进海在开幕致辞中强调，金瓯省地理位置非常特殊、与众不同，位于东南亚各国海域之中心，属于大湄公河次区域发展合作计划南部经济发展走廊上，具备与东南亚国家进行贸易往来的便利条件。

金瓯省是越南有三面临海的唯一省份，海岸线长达254公里，渔场面积约8万平方公里，水产资源丰富，水产养殖面积超过30万公顷，虾类产量全国第一，年出口额超过10亿美元，其中主要是水产品出口。金瓯具备发展成为地区乃至全国水产品和食品加工中心的有利条件。此外，该省在可再生能源、海港综合体、生态旅游、海洋旅游等方面具有巨大的潜力和优势。

近年来，金瓯经济社会发展取得许多重要成就。2023年全省生产总值（GRDP）预计将达到45.4万亿越盾以上（折合人民币138.5亿元），增长7.83%，超额完成既定计划；经济结构继续朝着正确方向调整。

会上，范明政对金瓯省公布2021-2030年全省规划及2050年愿景，同时举行招商引资活动示欢迎和给予好评。范明政强调，金瓯要打造国家“最南端”品牌，进而为旅游发展注入动力；充分挖掘可再生能源和海港综合体发展的巨大潜力和优势。与此同时，金瓯应加强水产养殖、食品加工中的科技应用力度，力争成为该领域的加工中心。

此外，范明政要求金瓯机场尽快建成大型飞机降落的跑道，同时，开通通往金瓯的北-南高速公路，并继续修建直通金瓯角的高速公路（目前规划中只建设到达金瓯市的高速公路）。（完）